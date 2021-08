Guerra a distanza per ex concorrenti di Uomini e Donne: parole di veleno! Niente di simile si poteva immaginare che accadesse, ecco tutta la verità

Guerra in corso per ex concorrenti di Uomini e Donne, nessuno dei due retrocede! Il dating show più seguito ed amato di sempre, continua a stare al centro dell’attenzione a causa delle storie che contraddistinguono i protagonisti del noto programma di Maria De Filippi.

Guerra e Amore a Uomini e Donne, non è così strano vederli! Si sa, dove c’è l’amore c’è anche la guerra, ma questa volta le polemiche e le parole al veleno, non hanno lasciato alcuna traccia alle emozioni romantiche e sognatrici che tanto piacciono al fedelissimo pubblico a casa che non perde un appuntamento.

Ultimamente la trasmissione ha ricevuto dei colpi difficili da digerire, come la confessione ufficiale di un mancato ritorno totalmente inaspettato di un protagonista d’eccellenza all’interno del format! Vedere il programma, senza questo volto ormai familiare, non sarà per niente semplice, ma le sorprese non finiscono qui.

Questa volta il litigio ha come protagoniste due protagoniste molto seguite, ma che hanno un botta e risposta violento e velenoso.

Guerra in corso tra ex Uomini e Donne: tutto per lui!

L’amore non è bello se non è litigherello, ma anche tra due litiganti che non lasciano spazio al terzo, c’è poco di positivo da sperare! Il nuovo scontro in atto ha sconvolto tutti i fan del dating show, soprattutto nei social molti fan si sono schierati da una parte, criticando l’altra e viceversa, senza però dar il margine di una tregua.

Le notizie sul programma di recente, non sono state sempre positive, infatti una tronista è stata colpita da un dramma che ha confessato al pubblico a casa, ha sofferto molto infatti i fan sono rimasti dispiaciuti. In ogni caso, quando si ha a che fare con la trasmissione di Maria De Filippi, c’è sempre il cuore di mezzo e le emozioni sono le protagoniste.

Sia che si tratti di emozioni d’amore o di odio, queste non mancano mai. Le due litiganti sono due donne, volti noti nel programma, si tratta di Chiara Rabbi e Sophie Codegoni! Il motivo è sconcertante.

Concorrenti di Uomini e Donne nelle ultime stagioni, Chiara nelle vesti di corteggiatrice, mentre Sophie di tronista. Il motivo della guerra social? Un ragazzo! Si tratta dell’ex di Sophie, Matteo Ranieri. Usciti insieme dal programma, lui è stato la sua scelta, non hanno portato avanti a lungo il loro rapporto, perché lui l’ha lasciata. Sophie dichiara sul suo profilo Instagram ufficiale le motivazioni.

Sophie dichiara che è stata lasciata perché a Matteo l’ex tronista non è piaciuta molto né esteticamente, né caratterialmente. La tronista si è dimostrata palesemente sconvolta dal gesto, perché in trasmissione il corteggiatore ha mostrato un atteggiamento e delle intenzioni totalmente opposte! La bella tronista afferma che fortunatamente non si era ancora innamorata al momento della separazione, ma in ogni caso è stata una delusione.

Chiara risponde a tono alle seguenti affermazioni, dato che è molto amica di Matteo. L’ex corteggiatrice afferma che Sophie è confusa quando dice che Matteo è una brutta persona, altrimenti non avrebbe a che fare con Fabrizio Corona! Sono parole forti condivise nei rispettivi profili social, che non lasciano pensare ad una pace.

Al momento si attendono ulteriori risposte e aggiornamenti, non resta che restare sintonizzati e attendere altre clamorose botte e risposte al cianuro!