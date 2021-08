La coppia più amata di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione, ma il motivo è spiacevole. Si tratta di un addio che ha sconvolto i telespettatori.

Coppia seguitissima dai fan di Uomini e Donne si dice addio! L’amore chiama nel salotto più chiacchierato di Maria De Filippi, ma questa volta non è andata a buon fine. La relazione tra i due è finita ed il motivo è stato spiegato.

Uomini e Donne è una garanzia quando si tratta di storie e sentimenti. Il dating show di Canale 5, continua ad intrattenere il pubblico a casa con le vicende di cui sono protagonisti i tronisti e le troniste più amati e i corteggiatori e le corteggiatrici più in voga, tutti in cerca della favola a lieto fine.

Ultimamente le notizie sul format non sono state tra le più felici, infatti è da poco stata fatta una rivelazione shoccante. Ci saranno tre addii totalmente inaspettati che hanno letteralmente sconvolto i fan più agguerriti, scelta che porterà a non pochi cambiamenti all’interno del programma.

Questa volta però l’addio più discusso è stato reso noto a tutti, soprattutto ne sono state spiegate le motivazioni da entrambe le parti della coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, volano stracci tra ex del programma, rivelazioni sconcertanti e inaspettate

Coppia di Uomini e Donne si dice addio: ecco perché

Essere innamorati e tra i sentimenti più profondi ed emozionanti che sia, il problema è che però non sempre le storie d’amore più belle durano in eterno. Le incompatibilità e le differenze dei caratteri, possono a volte dare la spinta alla rottura.

Non sono però del tutto negative le ultime news inerenti di programma di Maria De Filippi, ce ne sono anche di positive. Un lieto fine inaspettato si è realizzato per una coppia composta da due concorrenti provenienti da due programmi differenti, Uomini e Donne lei, Temptation Island lui. I due ex concorrenti si sono innamorati e da poco sposati!

Peccato che non sia accaduto lo stesso per i giovanissimi Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone! La coppia spiega pubblicamente il perché della separazione.

La coppia si è formata nel salotto di Uomini e Donne nell’ultima edizione. Innamoratissimi alle apparenze, affermano entrambi che hanno nascosto i problemi di coppia che li hanno poi divisi per sempre. Il corteggiamento all’interno della trasmissione è durato tre lunghi mesi, ma nonostante l’attrazione e la voglia di stare insieme, i momenti di contrasto hanno superato quelli d’amore e spensieratezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, follia per ex concorrente del programma, questa volta ha spiazzato tutti

Lei corteggiatrice, lui tronista, insieme hanno fatto vivere grandi emozioni, ma è inutile sperare in delle smentite. Sono troppo diversi caratterialmente, risultando incompatibili! Entrambi nei profili Instagram ufficiali hanno dato la notizia affermando questa motivazione. Più deciso lui, meno favorevole alle spiegazioni lei, in ogni caso i due non nascondono la bellezza del rapporto maturato e i bei momenti.

Che si tratti di una crisi del momento oppure una rottura definitiva, questo non è certo, ma al momento sono stati chiari sui loro passi. In attesa di ulteriori novità, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e non perdere alcun aggiornamento!