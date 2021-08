“Bello sputare nel piatto dove si mangia”: scontro al veleno tra ex Amici

“Sputi nel piatto in cui mangi, ora basta”. Il botta e risposta tra i due ex allievi di Amici: lo scontro è durissimo: la ricostruzione

Amici 2020 ha segnato un grande successo di ascolti e di popolarità dei suoi protagonisti. Ragazzi che entrati un po’ spauriti e timidi, sono diventati poi dei personaggi molto popolari e apprezzati, che hanno messo in luce la loro personalità. La capacità di farsi conoscere anche “fuori” dal talent ha messo in evidenza caratteri più “grintosi” assieme ad altri più timidi.

Spesso sono nati scontri e confronti anche piuttosto ampi. Sullo sfondo storie e relazioni sentimentali, come quelle tra Giulia Stabile e Sangiovanni, ma anche quella tra Deddy e Rosa Di Grazia. Ma ci sono anche i “triangoli”, quelli che scatenano pericoli. Ad esempio quello tra Martina Miliddi, Aka7even e Raffaele Renda.

Amici, Aka7even attacca Martina a “colpi” di musica

Bello sputare nel piatto dove si mangia!

A me parla la musica!

Loca è in tendenza🤭👉🏻💘

Ciaoneeeee — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 28, 2021

Martina è la ex di Luca Marzano (Aka), prima di innamorarsi di Raffaele Renda. Aka è stato lasciato e sono nate le polemiche. Martina, intanto, ha scritto parole d’amore per il suo nuovo fidanzato. “Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana. Non avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa”.

Frasi al miele che non sono passate inosservate agli occhi di Aka7Even, che ha duramente replicato con un tweet: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”. Il riferimento è alla sua nuova canzone, che fu presentata ad Amici lo scorso aprile. Evidentemente Aka sfoga nella musica il fastidio per la nuova storia di Martina…