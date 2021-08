Nonostante siano passati ormai 18 anni, l’ex protagonista di Amici è ancora identica a quando partecipò al programma della De Filippi

Sono passati ormai 18 anni da quando andò in onda la seconda edizione di Amici, che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. Durante l’ultimo ventennio sono stati tantissimi i ragazzi usciti dalla scuola di Maria De Filippi che hanno ottenuto un grande successo e ancora oggi dominano le classifiche delle vendite.

C’è però anche chi è finito nel dimenticatoio e molto spesso le persone si domandano “Chissà che fine avrà fatto?”. Ad esempio nel 2003 la vincitrice del talent show di Mediaset fu Giulia Ottonello: entrata nella scuola come cantante, riuscì a sbaragliare la concorrenza dimostrando di essere molto brava anche come ballerina.

A quei tempi, infatti, non c’era una categoria di riferimento e i concorrenti dovevano cimentarsi in tutte le discipline. Giulia, famosa anche per la sua pelle bianchissima e la sua timidezza di fronte alle telecamere, conquistò la seconda edizione ma successivamente non ebbe la stessa fortuna di altri suoi colleghi come ad esempio la ballerina Anbeta, che divenne protagonista nelle edizioni successive del talent.

Giulia Ottonello, dalla vittoria ad Amici alla nuova vita: è ancora uguale a 18 anni fa

Come potete vedere da questa foto che arriva direttamente dal profilo ufficiale della cantante, Giulia non è cambiata di una virgola. Pelle sempre molto chiara, occhi e labbra in risalto, la ragazza è ancora bellissima e per lei sembra che il tempo non sia passato.

Certo, la tv non le ha regalato la degna fama, anche perchè come dichiarato da lei stessa in un’intervista probabilmente ha vinto il talent nel momento sbagliato: “Quando ti rendi conto di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata, ma tu continui a sorridere perché The Must Show Go On…Poi però ti ricordi che tu almeno sai cantare…“.

Dopo alcune ospitate nei programmi domenicali, Giulia ha provato a lanciare un disco da solista nel 2012 dal titolo “I miei colori” ma non ha avuto grande fortuna. Secondo lei la colpa è da imputare ai discografici: “Mi sono vista sbattere le porte in faccia da tutti i principali discografici italiani solo perché avevo vinto Amici e perché ero una ragazza”.

Durante la sua carriera la Ottonello ha avuto modo di recitare a teatro, interpretando vari musical come Cats, Frenkestein Junior e Cantando sotto la pioggia. Oggi è molto attiva sui social e si batte per i diritti degli animali, oltre a dare buoni consigli sull’alimentazione vegana.