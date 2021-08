Famosissima influencer si confessa e racconta la sua esperienza con ansia e e attacchi di panico

L’influencer è un ruolo che ha tanti sembra facile, ma che in realtà ha tante difficoltà. Il farsi vedere sempre sorridente, il mostrare una vita perfetta in ogni dettaglio e l’essere sempre al centro dei riflettori.

Le vere influencer sono quelle che mostrano la totalità della propria vita nei momenti belli e brutti senza distinzione.

Le influencer più famose sono quelle che si fanno vedere umane senza filtri e senza tutte le impalcature che richiedono le sponsorizzazioni.

Proprio poche ore fa, l’influencer più famose di tutte racconta un suo lato umano: anche lei ha sofferto e soffre ancora di attacchi di panico e ansia. Vediamo di chi si tratta

Chiara Ferragni, l’influencer con più seguaci nel mondo, racconta la sua esperienza con l’ansia

Chiara Ferragni è l’influencer più nota a livello mondiale. Ha iniziato la sua carriera creando il suo blog chiamato The blonde salad e ad oggi ha 24 milioni di followers su Instagram.

Molta della sua crescita a livello di seguaci è riuscita anche grazie alla storia d’amore con il rapper Fedez. Quest’ultimo è riuscito a rendere più umana Chiara: dice le parolacce, è incapace in molti sport e a fare balletti per TikTok e ama dormire sul divano dopo aver perso ore nello scegliere il film giusto da vedere.

Proprio per questo, Chiara Ferragni risulta quasi un’amica, una confidente in cui rispecchiarsi.

Nelle ultime ore ha creato un box domande sulla sua pagina Instagram e ha parlato della sua esperienza con attacchi di panico e ansia.

Alla domanda: “Hai mai sofferto di ansia e attacchi di panico? Che consiglio daresti“, Chiara ha risposto così: “Sì ansia anche ora in certi momenti, mentre di attacchi di panico ho sofferto un po’ nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano“.

La Ferragni racconta come ha fatto a superarli: “Mi sono buttata a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa“.

Tutt’ora soffre di ansia soprattutto per il ruolo di genitore e cerca di scacciarla via buttandosi sul lavoro focalizzandosi su se stessa.

Un altro follower ha poi domandato se si è mai fatta aiutare nel superare le proprie insicurezze e Chiara ha prontamente risposto: “Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho cercato sempre di affrontare le mie paure e di capire piano piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti“.

Ha poi confessato di andare da uno psicologo una volta a settimana negli ultimi tre anni riuscendo così a conoscersi di più.

Chiara Ferragni non è un’eroina inumana, ma anzi, è una donna come tutte noi e prova le stesse paure e ansie che abbiamo anche noi.