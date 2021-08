Silvia Toffanin è pronta per un incredibile novità in autunno. Ci pensa Piersilvio Berlusconi a prendere una decisione

Silvia Toffanin con la sua eleganza e garbo è riuscita a conquistare tantissimi telespettatori. Dopo le meritate vacanze, la compagna di Piersilvio Berlusconi è pronta per il prossimo autunno per la nuova edizione di Verissimo.

Il programma affronta le notizie della settimana, cronaca rosa e ospiti e interviste sempre nuove.

Questo è il suo undicesimo anno consecutivo di conduzione del format e ormai sa benissimo come far appassionare il pubblico.

Per la prossima stagione, Silvia ha in mente delle fantastiche novità anche perché la competizione si fa sentire. Vediamo quale sarà la più grande sorpresa

Silvia Toffanin e le novità per Verissimo

Silvia Toffanin, dopo le meritate vacanze, è pronta per una nuova stagione di Verissimo. Il programma riprenderà la messa in onda il 12 settembre prossimo.

Il format di Canale 5 è il leader indiscusso del weekend: nell’ultima stagione ha raggiunto il 30% di share con ben 4 milioni di telespettatori.

Quest’anno, Piersilvio Berlusconi ha preso una decisione importante: Verissimo avrà un doppio appuntamento settimanale e andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio.

La sfida è difficile, perché Silvia dovrà affrontare grandi donne del gossip della domenica. Si scontrerà con Da Noi a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 dopo la messa in onda di Domenica In presentato dalla simpaticissima Mara Venier.

Silvia dovrà riuscire a raggiungere tanti spettatori con l’aiuto anche di Anna Tatangelo che sta per iniziare un’avventura come conduttrice di Scene da un matrimonio. La domenica è rimasta vuota dopo l’abbandono di Barbara D’Urso e Domenica Live.

Sia Anna che Silvia daranno il via ai loro programmi lo stesso giorno di settembre.

La pubblicità del programma condotto dalla compagna di Piersilvio Berlusconi prepara lo spettatore alla nuova stagione che lo aspetta.

“Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5”: sono queste le parola che accompagnano il rotocalco.

Silvia Toffanin è riposata e pronta a conquistare i numeri della scorsa stagione. Col suo fare elegante e unico riuscirà sicuramente nell’intento anche se la sfida si duplica.