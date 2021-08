Ilary Blasi come Marilyn Monroe: nuova avventura da capogiro

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv con un nuovo show. La presentatrice si è mostrata del tutto trasformata nel promo del programma

Stanno per finire le vacanze di Ilary Blasi. La showgirl in questi giorni si trova sul litorale laziale, più precisamente a Sabaudia, insieme a Francesco Totti e ai suoi tre figli, ma tra pochi giorni partirà la sua nuova avventura in tv.

Ilary, che ormai abbiamo imparato a conoscere nelle vesti di presentatrice nei reality più famosi come Isola e Grande Fratello, sarà chiamata a condurre un nuovo format in casa Mediaset.

L’annuncio è arrivato da poco e la stessa Ilary ha voluto condividere il promo del programma che le è stato affidato su Canale 5.

Ilary Blasi nei panni di Marilyn Monroe presenta “Star in the Star”

Ecco dunque l’ex letterina nel video di presentazione in cui si mostra completamente trasformata. Ilary indossa infatti una maschera di Marilyn Monroe per poi togliersela e rivelare al pubblico la sua identità. Il nome del programma è “Star in the star” e promette di porsi come grande rivale degli show della RAI “Tale e quale show” ed “Il cantante mascherato”.

Il game-show farà il suo esordio giovedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, proprio un giorno prima del ritorno dello spettacolo di Carlo Conti su Rai 1. La trasmissione vedrà dieci vip sfidarsi nell’interpretare un altro personaggio famoso, con tanto di maschera e travestimento.

Inizialmente i concorrenti dovranno cantare in playback, successivamente dovranno utilizzare la propria voce per convincere la giuria formata da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Alla fine di ogni puntata un concorrente sarà eliminato e verrà svelata la loro identità, che Ilary afferma di non conoscere ancora.

L’entusiasmo della compagna di Francesco Totti è alle stelle, ma molti suoi followers una volta visto il promo dello show si sono lamentati per la palese mancanza di originalità: “Ma non è come il programma della Carlucci dove ci sono i cantanti mascherati???”.