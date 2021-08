Fiori d’arancio ad Amici: la coppia si sposa, l’annuncio

Bellissima notizia arriva dal mondo di Amici: un ex allievo del talent show presto sposerà il suo compagno. Ecco l’annuncio ufficiale

Il fascino di “Amici” il talent show più famoso d’Italia è anche nella scoperta di amori che nascono all’interno della scuola. Non solo la bravura e il percorso artistico di tanti giovani, ma anche i loro sentimenti e le emozioni che provano nei mesi di convivenza tra una lezione e l’altra.

Ecco perché questi ragazzi entrano nel cuore del pubblico, che si affeziona a loro anche dopo il termine della trasmissione. Tra questi c’è sicuramente Michele Nocca, il ballerino che è stato protagonista della 14esima edizione dello show condotto da Maria De Filippi. Durante il programma Michele era fidanzato da ben sei anni con Federica Donzella.

La coppia nata dopo “Amici” ha dato il grande annuncio

Lei è stata importante nella sua storia personale, soprattutto per il grande supporto avuto durante i mesi ad “Amici“. Però qualcosa è successo, e dopo il termine del programma la loro storia è entrata in crisi. I due, in maniera piuttosto repentina, si sono lasciati. Probabilmente dietro c’era l’improvviso e inaspettato amore nato con John Azzopardi, parrucchiere e truccatore.

Un sentimento esploso in maniera talmente vigorosa che la vita di entrambi è cambiata, tanto che la nuova coppia ha deciso di convolare a nozze. Una vera e propria proposta di matrimonio fatta da Michele al suo compagno, il tutto condiviso sugli immancabili social e l’approvazione dei fan e dei folllower. Ecco perché, lo stesso Michele si definisce “L’uomo più felice del mondo”. Non resta che augurare ai futuri sposi il meglio possibile per il loro futuro assieme.