Sanremo 2022 si sta preparando per mettere in scena uno spettacolo imperdibile. Oltre all’amato conduttore Amadeus ci sarà un ritorno molto apprezzato.

Sanremo 2022 è in fase di preparazione, niente può fermare il Festival della canzone italiana! L’ultima edizione si è rivelata un vero successo, grazie alle migliorie apportate allo spettacolo, attuando una rivoluzione a tutti gli effetti. Quest’anno Amadeus sarà nuovamente presente, rubando proprio a Maria De Filippi dei talenti molto amati per la prossima edizione del Festival.

Sanremo non è più lo stesso, è al passo con i tempi. Il Festival nel 2021 è stato fonte di polemiche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus che non hanno permesso la presenza del pubblico. Da una parte si sono schierati coloro che volevano la presenza del pubblico affermando che senza non sarebbe stato lo stesso, dall’altra chi invece affermava che la scelta fosse ingiusta per tutti quelli che hanno dovuto chiudere i locali per non creare assembramenti.

A scanso di qualsiasi litigio, l’ultima edizione è andata in onda senza pubblico, ma si è rivelata un successo senza precedenti. Amadeus e la sua spalla, Fiorello, si sono rivelati degli intrattenitori dalla grande simpatia e spontaneità, perché riuscire ad intrattenere senza pubblico non è da tutti.

- Advertisement -

Oltre al mitico duo però, è saltato fuori il nome di un altro personaggio molto a amato che ha fatto parte della scorsa edizione, ecco chi è.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sanremo, Amadeus fa un annuncio che cambia il futuro del Festival della canzone italiana

Sanremo 2022 ecco chi è l’altro personaggio che ritorna

Riuscire a creare ogni anno uno spettacolo unico non è facile, ma è una sfida che Amadeus coglie al volo. L’anno scorso i vincitori sono stati il gruppo pop-rock dei Maneskin, rivoluzionando il Festival della musica italiana con tanto rock e trasgressività artistica di livello superiore.

Per quanto riguarda i protagonisti, c’è già una bomba in corso, è in lizza tra gli ospiti il nome di un campione europeo molto amato, ma le novità non sono finite qui. L’anno scorso il nome di un altro sportivo si è rivelato una sorpresa senza precedenti, soprattutto inaspettata. Si sta parlando del mitico calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic!

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a Sanremo 2022, ed è proprio il calciatore del Milan a divulgare l’indizio, condividendo nel suo profilo Instagram ufficiale il video che rilascerebbe indirettamente questa informazione, eccolo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, parla la Rai ecco tutte le rivelazioni su conduttori e personaggi

Insomma, se ne vedranno delle belle nella prossima edizione del Festival di Sanremo! Il 2022 sarà ricco di soprese, non resta che attendere ulteriori novità e continuare ad aggiornarsi con le news in arrivo.