Altro che matrimonio, la star di Uomini e Donne torna single

La star indiscussa di Uomini e Donne torna single. Ecco la segnalazione

Uomini e Donne ha appena registrato la prima puntata per il nuovo anno. Tutto è pronto e iniziano ad uscire le prime anticipazioni del programma diretto da Maria De Filippi.

Tra i personaggi indiscussi del format, una è la vera protagonista. Bionda e sempre presente durante le puntate, ha conquistato il cuore di molti telespettatori.

Per lei però arriva una brutta notizia: sembra che sia tornata single e i fan sono scioccati. Vediamo insieme di chi si tratta

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, torna single? Il matrimonio sembrerebbe annullato

Tina Cipollari è l’opinionista insieme a Gianni Sperti di Uomini e Donne. E’ forte e molto brava nel suo ruolo anche se ha iniziato ad essere presente nello studio come corteggiatrice e poi tronista.

Dopo poco tempo, è stata scoperta in compagnia di un altro corteggiatore, ovvero Kikò Nalli. I due, dopo essere usciti allo scoperto, si sono sposati e hanno avuto ben tre figli. Si sono però separati tre anni fa e nonostante le voci di un possibile ritorno di fiamma, i due non sono più tornati insieme.

Adesso Tina è innamorata di un’altra persona: si tratta dell’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

L’opinionista sta facendo le valige per il trasferimento per affrontare la convivenza insieme e durante le registrazioni delle ultime puntate della scorsa stagione di Uomini e Donne non era presente in studio.

Sembrerebbe tutto perfetto, anche perché Tina ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno toscano, ma una segnalazione crea dei dubbi.

Nelle ultime ore, Amedeo Venza ha rilasciato un gossip sulla coppia formata da Tina e Vincenzo.

L‘ex corteggiatore di Tina durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne ha pubblicato una foto della coppia su Instagram scrivendo: “Salta il matrimonio di Tina Cipollari! L’opinionista più tosta della tv torna single!“.

La dama di Uomini e Donne sembra tornata disponibile. Tina, nonostante parli continuamente delle relazioni altrui, non ama parlare della sua vita privata. Questo comportamento serve a proteggere i suoi tre figli e l’ex marito.

Tina Cipollari non ha ancora smentito o confermato il gossip, ma il dubbio c’è. Ancora nulla è detto e stiamo in attesa di una risposta dalla opinionista di Uomini e Donne.