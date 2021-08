Dopo l’addio, la coppia del Grande Fratello ci riprova? I fan sognano

Ex coppia nata nel Grande Fratello ci riprova? i fan attendono la conferma

Il Grande Fratello è il reality show che ti permette di conoscere nuovi volti televisivi in poco tempo. I concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 e il telespettatore riesce ad affezionarsi molto velocemente.

Nella Casa più spiata d’Italia nascono anche delle bellissime storie d’amore che uscite dal programma sfidano il mondo reale.

Una di queste coppie si è lasciata poco dopo il reality, ma sembra che adesso ci stai riprovando. Vediamo di chi si tratta

Martina e Daniele di nuovo insieme? La coppia nata al Grande Fratello avvistata insieme

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono la coppia nata durante il Grande Fratello 16. Lui imprenditore veronese e lei vincitrice del reality e nominata anche “La ragazza dal cuore di latta“.

E’ stata una storia difficile da l’inizio: lui non riusciva a sbilanciarsi nella casa e Martina è stata in continua difficoltà per capire cosa provasse Daniele per lei.

Sono comunque usciti insieme dal reality show, ma dopo poco tempo la storia d’amore si è conclusa e Daniele ha provato a trovare l’anima gemella come tronista a Uomini e Donne.

Per il ragazzo non è andata molto bene: nessuna ragazza è riuscita a fargli battere forte il cuore e ha così deciso di abbandonare il suo ruolo e il programma.

Da quel momento, si è parlato di un ravvicinamento tra Martina e Daniele, ma con poca credibilità. Lei ha infatti frequentato Matteo Guidetti, ex corteggiatore della tronista Sara Shaimi, e Alessandro Basciano.

Nelle ultime ore, però, sembra che ci sia un vero avvicinamento. La ex coppia gieffina è stata avvistata insieme a Napoli e le storie Instagram che li vedono complici sono tantissime.

A far notare la nuova scintilla ci pensa Amedeo Venza sul suo profilo social. “Con la loro storia hanno fatto sognare molti telespettatori. Poi la crisi e il silenzio totale” scrive il personaggio di Uomini e Donne e aggiunge: “Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati avvistati insieme molto affiatati e sorridenti“.

I fan della coppia continuano a sognare, ma le voci non sono state ancora confermate. Potrebbe essere anche l’inizio di una nuova storia non di amore ma di amicizia. Nell’attesa continuiamo a credere in loro e speriamo che in qualsiasi caso, l’ex coppia gieffina recuperi un ottimo rapporto.