Amici, la famiglia si allarga ancora: “Benvenuta Marlù”

La famiglia si allarga: arriva la new entry a casa di due personaggi famosi di Amici di Maria De Filippi.

Amici è il talent show Mediaset per eccellenza: Maria De Filippi è riuscita ogni anno a sfornare nuovi volti della musica italiana.

Il programma funziona da anni e sempre più giovani raggiungono il successo grazie al team molto preparato che li accompagna.

Due protagonisti di Amici hanno appena fatto un annuncio importante: la coppia ha preso una decisione che gli cambierà la vita. La famiglia si allarga e i fan impazziscono.

Scopriamo insieme di chi si tratta

La famiglia di Amici si allarga: due ballerini professionisti sganciano la notizia

Due professionisti della scuola di Amici stanno insieme da anni e hanno preso una decisione che gli cambierà la vita.

Si tratta di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, entrambi con la stessa passione per il ballo. I due si sono conosciuti proprio nello studio: lui già professionista, mentre lei è stata presa nel cast solo dopo aver partecipato al programma.

Giulia, infatti, ha fatto parte degli allievi della scuola nella edizione di Emma Marrone e Stefano De Martino. Quest’ultimo ha avuto una breve frequentazione con la giovane Pauselli per poi spostare la sua attenzione sulla cantante.

Dopo la fine del flirt, Giulia ha conosciuto il suo attuale fidanzato Marcello e pochi mesi fa hanno annunciato che nel loro prossimo futuro vedono un matrimonio.

La ballerina professionista ha anche il sogno di diventare mamma, ma ancora non si sente pronta: vuole pensare al lavoro fino ai 30 anni per poi appendere le scarpette da danza al chiodo e pensare alla gravidanza.

Ma nelle ultime ore arriva la notizia: la famiglia si allarga e lo annunciano su Instagram.

E’ proprio Giulia ad occuparsi di ciò pubblicando una serie di foto del fidanzato che abbraccia la piccola Marlù.

Questo è un piccolo bulldog francese di 1 anno e mezzo e di 8 chili di tenerezza. In casa la coppia di ballerini vive già con Giotto e Isabella, cani della stessa razza.

Ma questa scelta è diversa: “Benvenuta Marlù… Dato il rapporto che abbiamo, la nostra richiesta è stata di prendere una bulletta cresciuta, non più cucciola e di cambiare la vita ad un cane che avrebbe comunque avuto vita facile, ma che non avrebbe conosciuto l’affetto e il calore di una famiglia, di una casa, di un divano e di qualche viaggio qua e là” scrive Giulia nella didascalia.

Giotto è cresciuto insieme alla coppia, ma adesso Marcello e la fidanzata hanno pensato di adottare un cane dal canile.

Marlù, chiamata dal canile Merenda, riceverà tantissimo amore e recupererà tutto quello che non ha avuto in un anno e mezzo di vita.

Giulia aggiunge un post scriptum in cui scrive: “Non giudico chi compra, adotta dal canile o salva animali da qualche rescue…

Se dai amore comunque farai vivere bene una creatura e avrai fatto un bel gesto“.

I commenti sono migliaia e tutti contentissimi per i due ballerini e per la new entry. Sono tutti entusiasti anche della scelta di prendere un cane dal canile invece che un cucciolo tutto “nuovo”.

Per Giulia e Marcello è un momento importante e hanno voluto farsi un regalo che gli darà tante soddisfazioni.