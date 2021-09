Appello ad Antonella Clerici: la richiesta d’aiuto arriva da lei!

Antonella Clerici è chiamata in soccorso per risolvere un problema non di poco conto! Ecco perché rivedremo l’amata conduttrice, il motivo lascia senza parole.

Antonella Clerici riceve una chiamata d’aiuto totalmente inaspettata! La coglierà al volo? L’amata conduttrice di Rai 1 è da un po’ di tempo che ha deciso di prendersi una pausa, ma la televisione la chiama, c’è bisogno della sua preparazione ed esperienza per ricominciare.

Antonella ha condotto la storica trasmissione culinaria la Prova del cuoco, dal 2000 fino al 2018, con una pausa solo nel periodo tra il 2008 e il 2010. La conduttrice è un volto familiare e speciale per i telespettatori che la seguono da sempre. Ha presentato tantissimi programmi di successo oltre il sopracitato, basta ricordare: Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, lo Zecchino d’oro, The Voice Senior e il Festival di Sanremo 2010.

Insomma, un successo dopo l’altro per un carriera da fare invidia per la conduttrice, la quale però è stata protagonista di un annuncio improvviso che ha gelato il pubblico a casa, riscuotendo non poco hype tra i followers di Instagram.

La presentatrice però è di nuovo al centro della scena perché è stata chiamata in causa da una collega che ha assolutamente bisogno del suo aiuto.

Antonella Clerici chiamata di soccorso: ecco perché

Antonella Clerici è un’amatissima conduttrice televisiva. Di recente, la Clerici è stata al centro del ciclone a causa di una confessione fatta sul padre della figlia Maelle, destando non poche polemiche sulla questione sollevata che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte di quest’ultima. Ma le novità è un’altra.

La chiamata arriva dall’amica e collega Milly Carlucci!

In seguito al rifiuto da parte di Marcell Jacobs, Milly Carlucci chiama in soccorso l’amica, il motivo? Le piacerebbe averla come concorrente, anche soltanto per una notte! La Clerici alla Rai come si sa, è di casa, le basta superare la porta d’ingresso per accedere e partecipare al format coreutico più famoso di sempre!

La conduttrice accetterà? In attesa di aggiornamenti, restiamo sintonizzati.