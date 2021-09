“Non posso esserci, non sto bene”: Venezia perde così la sua stella

La bravissima attrice salta la partecipazione a Venezia 78, l’edizione del Festival del Cinema in corso in questi giorni. Ecco cos’è accaduto

Il 78° Festival del Cinema di Venezia avrà una stella in meno. E’ clamorosa e delude i suoi fan l’assenza di una delle attrici più attese. Si tratta di un giovanissimo talento, che sta facendo una carriera sfolgorante e in rapidissima ascesa. In tv l’abbiamo vista in Battiti Live, in quanto ha condotto il programma, ma non finisce qui. Nonostante i suoi 18 anni ha già scritto un libro, dal titolo “Oltre“.

In questi giorni era attesa a Venezia per una passaggio sul tappeto rosso che avrebbe lasciato il segno, ma purtroppo l’attrice non sarà presente. E’ attesa per la partecipazione al film “La regina di cuori”, assieme a Cristiano Caccamo. Ma per la bellissima artista niente red carpet: purtroppo il motivo è un problema di salute. A quanto pare un’infezione l’ha colpita.

La clamorosa assenza dell’attrice dal Festival di Venezia: cosa è successo

Parliamo di Mariasole Pollio, che salterà il Festival. Lo ha dichiarato lei stessa, annunciando di essersi ammalata: “Non sto molto bene. Ho un infezione che per fortuna non è di grave (sono fortunatissima a poter scrivere così) ma con se mi sta portando qualche sintomo, e ho bisogno di rimettermi. Con molto dispiacere non sarò presente alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia”. Una grandissima delusione, per lei e per tutti i suoi ammiratori.

La speranza è di poter vederla di nuovo protagonista, appena si sarà ripresa da questo piccolo problema di salute: “I grandi sogni come comportano grandi sfide, e quando è così vuol dire che sei sulla giusta strada. Avrò tanto da dire e questo intoppo finirà sugli aneddoti della mia (mi auguro) lunga carriera”.

Mariasole conclude ringraziando i suoi tantissimi ammiratori: “Non mi arrendo e recupero i pensieri positivi e tutte le forze – scrive su Instagram – il Festival è solo la prima delle tante cose fantastiche che ci aspettano da ora in poi, e che ho riservo per voi quest’anno”.