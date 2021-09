Coppia vip dopo 12 anni di relazione si dice addio, e non solo. Parole di veleno vengono sganciate e le polemiche raggiungono livelli inaspettati.

Coppia vip si dice addio, ma volano altre parole davvero poco gradite da un membro della relazione. Lasciarsi non è mai facile, soprattutto non è felice. A nessuno piace separarsi dalla persona che si credeva fosse quella giusta, ma molte volte accade. Le delusioni prendono il sopravvento, e l’amore non basta più.

La coppia di vip in questione stava insieme da ben 12 anni, per questo la loro separazione crea tanto scalpore. Ma non solo. Le parole dette sono state molto pesanti e velenose, ma spontanee quasi come una confessione mai dichiarata e tenuta segreta per tanto tempo.

Un’altra coppia molto nota decide di non sposarsi affermando che non ci pensa proprio al matrimonio, le cose che contano sono ben altre. Ultimamente, diverse sono state le news dei vip più seguiti contraddistinte da litigi e discussioni. L’amore non è bello se non è litigherello, ma sono in corso delle faide violente.

E’ questo il caso della coppia di vip in questione, confessano tutto quello che pensano, rivelando dei retroscena assolutamente inediti.

Coppia vip scoppia e volano parole poco gradite

Ci sono famiglie che si allargano dopo dolori subiti, come quella dei due attori che finalmente riescono a superare la sofferenza, ed altre che portano avanti problemi per ben 12 anni. Si sta parlando di un periodo molto lungo, nel quale almeno la parola famiglia dovrebbe essere menzionata, invece questa assenza è stata una dei motivi di separazione.

Si tratta di Fabio Fulco e Cristina Chiabotto! Ecco la polemica scoppiata per le parole di lui.

Cristina e Fabio si conoscono nel 2005 a ballando con le stelle e si innamorano follemente. Vivono una relazione lunga 12 anni, ma non per questo senza problemi. Quelli che li hanno fatti lasciare ci sono sempre stati e non sono riusciti a risolverli, perché un membro della coppia aveva l’obiettivo di farsi una famiglia e l’altro no. Fabio accusa Cristina di essere stata molto immatura con lui, lasciandolo dopo 12 anni senza aver costruito nulla.

“Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani”, ha detto in una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna.

Per Fabio non è stato semplice ricominciare a 48 anni, conserva del rancore nei suoi confronti, ma non finisce qui.

Entrambi hanno ricominciato. Lei ha sposato l’imprenditore Marco Roscio con cui ha una figlia Luce Maria, mentre lui ha costruito una famiglia con Veronica Papa, più giovane di 25 anni, ma con cui ha già una figlia che si chiama Agnes. In questo caso, Fulco vive serenamente la relazione perché ha a che fare con una persona diversa, che fin dall’inizio ha dimostrato maturità.

“Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”.

Lui afferma che Cristina era molto immatura nell’essere innamorata, rimanendo poi cristallizzata in questo modo di vivere il rapporto.

“Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”, ha aggiunto ancora.

La perdita del progetto l’ha fatto soffrire più di qualsiasi altra cosa. Adesso, ha ricominciato con Veronica, originaria di Napoli, e donna a cui non interessa l’età dell’uomo con cui sta, e che fin dall’inizio lo ha accettato per com’è, iniziando lei stessa la relazione.