Avere una forte personalità può essere una maledizione come une benedizione. Scopriamo se sei tra i segni più volitivi dello zodiaco?

Esistono persone che devono combattere, ogni giorno, per far valere i propri diritti oppure per trovare il modo di “sfondare” e di sopravvivere.

Non si stancano mai, nonostante gli imprevisti ed i ritardi e nonostante i problemi che, inevitabilmente, prima o poi li raggiungono.

Tutti dobbiamo, forzatamente, confrontarci con alcuni momenti della vita non proprio fantastici. Ci sono persone, però, che non importa quanti colpi subiscono, si rialzano sempre in piedi.

Non sei curioso di scoprire se sei una di quelle, secondo l’oroscopo?

I segni più volitivi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Cosa vuol dire essere volitivi? Generalmente, le persone volitive, sono quelle che hanno un carattere veramente forte ed un modo di fare particolarmente coinvolgente.

Le persone volitive hanno degli obiettivi chiari, poco importa quali essi siano, e fanno di tutto per raggiungerli, senza fermarsi di fronte a niente.

Spesso e volentieri sono talmente “forti” e convinti delle proprie azioni che riescono a convincere tantissime altre persone a seguirli e supportarli!

Di certo, avere una forte personalità può essere un vantaggio ma, a volte, vuol dire anche non poter mai smettere di essere i più “forti“.

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali più volitivi di tutto l’oroscopo, in modo da capire chi sono le persone che diventeranno dei veri e propri leader!

Magari ci sei anche tu in classifica e ancora non lo sapevi: starai sfruttando il tuo vero potenziale?

Sagittario: quinto posto

Anche se si trovano solo al quinto posto della classifica, possiamo affermare con sicurezza che i nati sotto il segno del Sagittario sono persone veramente volitive.

Non sono aggressive o spaventose, però di certo le persone nate sotto il segno del Sagittario lavorano duramente per i loro sogni!

Sanno che, per avere un risultato, devono impegnarsi e non hanno paura di puntare tutto sulle proprie capacità. A forza di sognare e di impegnarsi, i Sagittario spesso “ce la fanno”. Sono veramente da prendere ad esempio!

Ariete: quarto posto

Anche se, spesso, si lamentano molto della propria vita, i nati sotto il segno dell’Ariete possono essere veramente volitivi, decisi e convincenti quando vogliono.

Non c’è quasi niente, infatti, che l’Ariete voglia e che non riesca, prima o poi, a procurarsi.

Gli Ariete sono spesso persone che fanno della propria forza di volontà lo strumento che permette loro di andare avanti nella vita.

Stringono i denti, tirano avanti e usano le lamentele come valvola di sfogo: intorno a loro, però, spesso c’è una coorte di ammiratori che vorrebbe proprio assomigliargli!

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della classifica dei segni più volitivi dello zodiaco, troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Questo è un segno che sa esattamente cosa vuole anche se, spesso e volentieri, si “dimentica” di quanto può essere forte!

Il Toro non ha paura di andare controcorrente, di fare quei passi che nessun altro fa ed anche di essere un innovatore.

Per il Toro c’è solo un obiettivo: il suo, che ha in mente da tempo e che vuole raggiungere in qualsiasi maniera. Purtroppo, spesso, il Toro è semplicemente il peggior nemico di sé stesso: questo non toglie, però, che prima o poi la spunta!

Leone: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, ovviamente, troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Leone.

Spiegare perché il Leone è volitivo potrebbe essere semplice se usassimo un esempio riferito alla montagna.

Il Leone è quella persona che, tutti i weekend, va in montagna a scalare. Non si tratta di fare una semplice passeggiata od un’escursione e non c’è problema se con lui ci sono gli amici o se è da solo. Il Leone, ogni settimana, ha bisogno di confrontarsi con un ostacolo insormontabile che, puntualmente, conquista senza paura.

Ora: non tutti i nati sotto il segno del Leone devono essere appassionati di montagna, questo no, però possono ammettere di ragionare proprio così.

Poco importa cosa succeda nella vita del Leone, quanti e quali successi riesca a raggiungere: la sua forza di volontà deve essere sempre messa alla prova dal Leone stesso, con l’obiettivo di allenarsi e diventare sempre di più il migliore!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più volitivi dello zodiaco

Dobbiamo ammetterlo: per quanto possano essere spaventosi, aggressivi ed anche decisamente irosi, i nati sotto il segno dello Scorpione sanno benissimo quello che fanno.

Questo è un segno di quelli che può definirsi, quasi sempre, un self made (man, woman o qualsiasi altro genere sta solo a loro deciderlo).

Gli Scorpione, infatti, spesso e volentieri sono persone che contano sulla propria forza di volontà per andare avanti nella vita.

Magari non hanno niente e si stanno costruendo qualcosa: ma nel frattempo, riescono comunque a far sentire gli altri in difetto, non si sa come!

O meglio, come lo sappiamo: grazie alla loro incredibile forza di carattere! Lo Scorpione è uno di quei segni capace di tenere duro e di impegnarsi, soprattutto quando ne ha bisogno lui. Se qualcuno che ama è in difficoltà, lo Scorpione non si tira mai indietro ma, prima o poi, potrebbe essere sopraffatto dai troppi sentimentalismi!