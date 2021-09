Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi confessa l’arcano: sta frequentando un’altra persona! Ecco tutta la verità sul nuovo amore del talento più amato.

Ex giovane talento di Amici ottiene successi nel mondo dello spettacolo, ma non solo: si innamora! La scuola più in voga di Canale 5 continua a fare appassionare il pubblico a casa con le storie dei beniamini. L’amore è un tassello importante per la vita di ognuno, specialmente per l’artista in questione.

Ex concorrente di Amici non dice di no all’amore, il suo cuore batte per un’altra persona! Le storie dei protagonisti sono molto interessanti. Il pubblico oltre a conoscere i loro sogni e insicurezze per il futuro, approfondiscono le dinamiche del programma che riguardano le loro emozioni.

All’interno de format nascono sia delle bellissime amicizie che delle storie d’amore travolgenti. Una protagonista in questione è finita in ospedale a causa di un gravissimo problema di salute, sconcertando non poco i fan. Ma non finisce qui.

L’artista che ha detto di si al nuovo amore sconvolgerà tutti perché nessuno, conoscendo la sua storia, se lo sarebbe mai aspettato, ecco la confessione durante l’evento più atteso.

Ex talento di Amici confessa tutta la verità

Inaspettatamente arriva l’amore, anche per chi credeva di essere ormai spacciato. Sono in corso delle clamorose novità che mettono in risalto dei retroscena incredibili, come quello che ha per protagonista la maestra più severa della scuola che si presenta in modo del tutto inedito!

Questa ed altre notizie sono al centro del gossip di questi ultimi giorni, ma non finisce qui. L’artista che non è più single è il sognatore romantico Aka7ven! Confessa tutto a Salerno!

Aka7ven è un cantante molto amato e seguito dai giovani e non solo, perché è un vero talento! Durante la sua presenza nel programma, si è innamorato di una sua compagna, una ballerina di latini, Martina Miliddi. L’amore però è stato unidirezionale: perché dopo poco tempo di frequentazione la ballerina si è innamorata del suo attuale ragazzo. Un altro concorrente della stessa edizione, il cantante Raffaele Renda.

L’amore a volte può risultare ingiusto, specialmente per Aka che fin dall’inizio si è dimostrato molto innamorato della compagna. I sentimenti però non bastano, così ha dovuto ingoiare il rospo per andare avanti. A Salerno, in occasione dell’evento Bellizzi Summer Arena, alla terza giornata del Premio Fabula, confessa tutto.

Durante l’evento il cantante ha interpretato a cappella dei suoi brani, per poi infine rispondere a delle curiosità. Racconta dei suoi progetti futuri, svelando qualche retroscena inedito, perché sta lavorando tantissimo per le prossime canzoni. Una domanda però ha fatto confessare la verità e far cadere per sempre la possibilità del ritorno di fiamma. Gli viene chiesto se gli piace qualcuno e lui risponde: “Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”.

Insomma, una bella bomba per il talento più amato dell’ultima edizione di Amici! In attesa delle prossime novità, restiamo sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento sul beniamino.