Ex Amici in ospedale, fan spaventati: ecco cos’è successo

Ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi è al centro dell’attenzione: necessari approfonditi esami per capire il perché dell’accaduto. I fan sono rimasti letteralmente senza parole.

Ex concorrente della scuola più famosa di Canale 5 fa spaventare i fan, ecco il motivo. La scuola di Amici di Maria De Filippi è da sempre uno dei format più amati dal pubblico a casa, perché in scena non c’è soltanto uno spettacolo inedito e travolgente, ma molto di più.

L’ex beniamina di Amici ha fatto davvero vivere un brutto momento ai suoi fan che la sostengono fin dagli inizi. La trasmissione appunto tratta le vicende dei giovanissimi che vengono selezionati dopo durissimi casting e diventano i protagonisti del programma.

I telespettatori si affezionano sia alle loro esibizioni fatte di corografie e canzoni inedite, che di balletti di repertorio e cover che emozionano tantissimo. Ma non è soltanto questo, perché c’è dell’altro. Si tratta pur sempre di giovanissimi, di ragazzi con sogni, emozioni e delle storie travolgenti. Infatti, di recente è scoppiata una polemica violentissima sui social a cui fan non hanno potuto fare a meno di dire la loro.

La concorrente in questione ha una storia molto toccante, e come se non bastasse l’ultimo evento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, fortunatamente non era sola.

Ex concorrente di Amici è in pronto soccorso

La trasmissione regala sempre delle forti emozioni, infatti i telespettatori non perdono una sola puntata della trasmissione, premiando così il lavoro della produzione con un altissima percentuale di share di gradimento. Inoltre, è proprio all’interno della scuola che nascono amori che sbocciano in matrimoni da sogno come nel caso di due ex allievi, ma non finisce qui.

La concorrente in pronto soccorso per un problema di salute è stata protagonista di un amore travolgente, ma finito male a causa del fatto che lei si è innamorata di un altro. Si tratta della ballerina di latini, Martina Miliddi!

Martina Miliddi è finita in pronto soccorso a causa di un forte malessere alla gola. Per questo motivo, non riusciva a mangiare e a bere, infatti in seguito agli accertamenti dei medici, è stato necessario far uso di cortisone. Fortunatamente al momento del male non era sola, ma in compagnia della sua sciripì, affettuoso nomignolo con il quale chiama l’amica ed ex concorrente del programma, la ballerina Rosa di Grazia.

Insomma, la Miliddi ha fatto prendere un bello spavento, ma la stessa comunica che sta bene. Augurandole una pronta guarigione, non ci sono altre news, restiamo sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.