Scelta drastica dopo la fine della storia d’amore: l’ex gieffino cambia tutto

Ex concorrente stravolge la sua vita! A seguito della rottura della relazione più importante della sua vita, decide di partire e rivoluzionare tutto.

Ex gieffino vive durissimo periodo in seguito alla rottura con la fidanzata, cambia tutto! La trasmissione condotta da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip, è sicuramente tra le più amate. Il pubblico a casa lo conferma, premiando con alte percentuali di share i concorrenti.

L’ex gieffino in questione, è tra i più amati e seguiti soprattutto sui social. Superare un periodo complicato può mettere davvero a dura prova, specialmente se la storia d’amore in questione è nata sotto gli occhi di tutti. La notorietà può essere molto soddisfacente, ma ha un prezzo.

In seguito all’ultima decisione del conduttore che ha stravolto tutto all’interno della trasmissione, c’è chi decide di dare una svolta alla propria vita dopo un evento del genere. Rompere con le persone amate non piace a nessuno, ma ci sono delle situazioni che vanno oltre l’amore e non può farsi altrimenti.

E’ questo il caso dell’ex gieffino che ha dovuto prendere la drastica decisione, creando non poco malcontento tra i fan, ma adesso è pronto per la nuova avventura in arrivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, tre nomi dei nuovi concorrenti arrivano direttamente da Uomini e Donne, ecco di chi si tratta

Ex concorrente del Grande Fratello Vip cambia vita

Ricominciare non è facile, soprattutto dopo essersi detti addio con una persona molto importante. L’amore è il sentimento più profondo che esista, ma proprio per questo è il più complicato da decifrare. Lo sanno i concorrenti che entrano nel programma, possono cadere nella trappola di Cupido, ma poi uscirne è difficile.

Ci sono altri due personaggi del programma che non stanno più insieme e non si sposano più, causando non poche polemiche tra i fan, e non solo. La scelta che fa scalpore è quella di Luca Onestini ex gieffino che parte per la nuova avventura!

Luca Onestini è stato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 5, insieme alla ormai ex fidanzata Ivana Mrazova. Si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa dopo che lui ha scoperto il tradimento dell’ex Soleil Sorge, futura concorrente della prossima edizione. L’ex gieffino, sta inseguendo anche il sogno di diventare dentista per seguire le orme della madre, ma la sua scalata per il successo non finisce qui, parte per la Spagna!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, è guerra tra due stelle del programma, scoppiano ancora le scintille per quanto accaduto

Condivide lui stesso questa informazione nel suo profilo Instagram ufficiale, scrivendo un messaggio in spagnolo alludendo al viaggio e al format spagnolo importato dalla Francia, Secret Story! Si tratta di un programma simile al GF, ma con l’aggravante del segreto: nessuno deve scoprire il proprio, ma quello degli altri ne vale la vittoria!

Insomma, dopo la rottura con l’ex fidanzata, Luca deve rimettersi in sesto per affrontare il viaggio e il nuovo lavoro che lo aspetta, cambierà tutto nella sua vita!