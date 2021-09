Anna Tatangelo e Livio Cori, tutto vero: il gesto che consacra l’amore

Anna Tatangelo e Livio Cori ormai è una certezza: gesto totalmente inaspettato consacra l’amore tra i due. Ecco tutta la verità sulla loro relazione.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una certezza. La cantante originaria di Sora ritorna a far parlare di sé in seguito agli ultimi eventi. Lasciatasi con il cantautore Gigi D’Alessio, decide di ricominciare. Anna Zero non è soltanto il nome del suo nuovo album, ma qualcosa di più.

Anna e Livio si sono conosciuti nel palco di Sanremo 2020, anno nel quale entrambi hanno partecipato al Festival. Probabilmente l’evento è stato uno di quelli che ha fatto avvicinare i due artisti, dato che da poco Anna si era lasciata con Gigi. L’ufficializzazione della fine della storia infatti è arrivata durante il periodo di lockdown, restrizione apportata a causa della pandemia di coronavirus che ha stravolto la vita di tutti.

La cantante ha rilasciato un’intervista molto profonda dove ha spiegato dei retroscena inaspettati della vita di coppia, ma non solo. L’artista è pronta per ricominciare più carica di prima, perché sa molto bene ciò che vuole.

In particolare, un gesto non è passato inosservato ai fan che da sempre la sostengono.

Anna e Livio, l’amore è confermato, ecco la verità

Riuscire a gestire i problemi di coppia non è mai stato facile, e la cantante lo sa dopo la relazione decennale con l’amato cantautore Gigi D’Alessio. Si sa però, a volte l’amore non basta, e rassegnandosi alla rottura si deve necessariamente andare avanti per la propria strada.

Di sicuro sarà rimasta sconvolta dalla dichiarazione di Denise l’attuale fidanzata del suo ex, ma d’altronde è normale reagire in tal modo ad un evento così inaspettato. Così, in concomitanza della bomba sganciata, la Tatangelo non esita a condividere la sua, nel profilo Instagram ufficializza la relazione con uno scatto inedito, eccolo:

Insomma, la bellissima cantante ha sganciato una bella novità. Se prima si trattava soltanto di un gossip fatto di voci di corridoio e di qualche scatto rubato, adesso è certezza. La foto è stata scattata durante le loro ultime vacanze in riva al mare in pieno relax, ed è la stessa cantante a condividere tutto!

Non ci sono ulteriori aggiornamenti, non resta che attendere ulteriori news per la chiacchieratissima coppia di cantanti!