Coppia di Primo Appuntamento prende una grande decisione. I fan del programma stanno fremendo .

Primo Appuntamento è un programma firmato Real Time. Il format consiste in un appuntamento al buio e i due invitati dovranno cenare insieme affrontando le portate dall’antipasto al dolce.

Terminato il pasto, entrambi dovranno dire se hanno voglia di continuare la conoscenza o meno e se entrambi daranno una risposta positiva si rincontreranno.

I produttori del programma si impegnano nel trovare delle complicità e delle affinità tra i vari personaggi del cast con l’obbiettivo di far nascere un amore.

Non sempre riescono, ma per una coppia conosciutasi proprio a Primo Appuntamento la scelta è andata a buon fine. Dopo tre anni di relazione, ecco che arriva la grande notizia.

Scopriamo insieme di cosa si tratta

Edoardo e Emanuela di Primo Appuntamento prendono un’importante decisione

Emanuela e Edoardo si sono conosciuti a Primo Appuntamento ben tre anni fa. Lei hostess sempre impegnata nel suo lavoro e con poca possibilità di far nascere una relazione, mentre lui scottato da una relazione finita veramente male: la sua ex fidanzata lo ha tradito con il suo migliore amico.

Durante la cena Edoardo è rimasto subito ammaliato dalla bellezza e gli occhi celesti di Emanuela e ha tirato fuori le sue doti migliori riuscendo a conquistarla.

Dopo un anno dall’appuntamento, la coppia è tornata nel programma di Real Time con un obbiettivo specifico. Edoardo ha chiesto la mano della bella hostess e lei ha risposto di sì.

Purtroppo la pandemia mondiale non ha aiutato i due nel loro sogno d’amore, ma un post di Instagram svela una grande novità.

La pagina social di Primo Appuntamento ha pubblicato un post che parla proprio di loro due.

La foto vede la coppia incorniciata in un cuore e subito sotto si possono leggere queste parole: “Edoardo ha chiesto a Emanuela di sposarlo. Nel frattempo hanno fatto una bellissima vacanza. Si sono incontrati nel ristorante di Primo Appuntamento tre anni fa!”.

La produzione ha scelto di parlare di loro per invogliare le persone ad entrare a far parte del nuovo cast del programma e ci sono riusciti.

Sono tutti molto lieti della notizia anche se alcuni non credono al loro amore.

C’è chi crede che siano solo degli attori, chi pensa che non si sposeranno mai e chi scrive: “Una sola coppia su quante puntate, per quanto serie? Un successone! Si acchiappa di più in fila alle poste”.

Primo Appuntamento è un programma divertente e semplice e c’è chi non capisce quale sia l’obbiettivo della cena o è un po’ più cinico. Ma c’è chi si è mette in gioco e mette tutto se stesso riuscendo a conquistare l’altra persona o a imparare qualcosa di nuovo su se stesso.

Auguriamo tanta fortuna e felicità a Edoardo e Emanuela che non hanno mai smesso ci credere nell’amore.