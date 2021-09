Signorini non riesce a concludere l’affare più atteso! Perde la partecipazione di un noto concorrente per la prossima stagione televisiva del Grande Fratello Vip.

Signorini non fa centro! Questa volta l’amato conduttore di Grande Fratelli Vip non riesce a concludere l’affare: salta contratto con noto concorrente! La casa più chiacchierata d’Italia si sta preparando per la prossima messa in onda. Selezionare un cast di formidabili concorrenti è il punto di partenza, ma a volte gli accordi non vanno in porto, e questo è un caso.

Signorini conduce il format nella versione Vip già da qualche anno. Le passate edizioni sono state contraddistinte per la maggior parte dai cosiddetti Nip, Not Important People, ma la programmazione che ha raggiunto dei risultati strabilianti in termini di share è proprio quella che ha a che fare con i Vipponi!

Di recente sono scoppiate delle polemiche tra due stelle del GF Vip creando non poche discussioni, infatti i fan sono con la suspense al massimo perché curiosi di vedere come va a finire il litigio. Ma non solo questo, ci sono anche altre news che meritano molta attenzione.

Quella che è la più importante, riguarda l’inaspettato rifiuto per il presentatore, saltano gli accordi con il concorrente più atteso dai telespettatori.

Signorini perde un concorrente: svelato il motivo

Riuscire ad avere sempre il top all’interno della propria trasmissione non è facile, specialmente quando la concorrenza è elevata. Anche per il Grande Fratello Vip è difficile riuscire ad accaparrarsi le star più amate!

Ultimamente, un noto personaggio tv ha sputato veleno conto il programma, infatti questo vip ha dichiarato che soltanto i “morti di fama” diventano dei concorrenti, sconvolgendo sia i fan fedelissimi che lo stesso conduttore che mai si sarebbe aspettato delle parole del genere.

Come se non bastasse, ci sono altre cattive notizie. La principale è il mancato contratto concluso da Alfonso Signorini con la figlia d’arte Jasmine Carrisi! La figlia di Albano e Romina non sarà presente al Grande Fratello Vip 6, ecco perché.

Jasmine Carrisi è una cantante e attrice che ha da poco pubblicato il suo primo album Ego, in cerca di visibilità. Riuscire ad ottenere consensi non è mai semplice, specialmente quando si è figli di artisti del calibro di Albano e Romina, due eccellenze italiane. Classe 2001, sta facendo di tutto per riuscire a crescere nel mondo dello spettacolo, infatti nel 2020 è stata insieme al padre, una dei giudici di The Voice Senior.

Il motivo della sua assenza nel reality? Il fatto è che in seguito ai continui tira e molla, da entrambe le parti non sono state soddisfatte le aspettative, quindi di conseguenza il contratto di partecipazione è saltato.

In attesa di nuove news, restate sintonizzati per non perdere gli ultimi aggiornamenti.