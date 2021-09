Aggressione a Un posto al sole: svelato il colpevole

Un posto al sole, anticipazioni delle puntate in onda fino al 10 settembre: Poggi è sospettato dell’aggressione di Susanna: gli sviluppi

Dopo la pausa estiva è finalmente pronto a ricominciare anche un Posto al Sole. Per quei pochi che (incredibilmente) ancora non la conoscono, si tratta della storica soap opera “made in Italy” e ambientata a Napoli, che va in onda da due decenni su Rai 3 ogni giorno. Le puntate riprenderanno lunedì 6 settembre: queste le anticipazioni fino a quella del 10 settembre incluso. Come sempre le novità e i colpi di scena in arrivo sono tanti.

Al centro dell’attenzione il difficile momento di Niko per le condizioni di salute di Susanna. Il ragazzo si sente in difficoltà perché non sa come spiegare la cosa a Jimmy. Attesa poi per delle importanti rivelazioni di Renato al figlio. Intanto, la presenza di Viviana nella vita di Filippo farà andare su tutte le furie Serena. Le condizioni di salute di Susanna restano gravi mentre la polizia prosegue le indagini su chi ha aggredito l’avvocatessa.

Leggi anche – Un posto al sole: un terribile dramma cambia tutto

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 settembre

A un certo punto una delle ipotesi è che il colpevole potrebbe essere un inquilino di palazzo Palladini. Mentre Franco cerca di sistemare il suo rapporto con la figlia, Rosato è felice di come stanno andando le cose per il pastificio, ma presto è in arrivo un nuovo imprevisto. Intanto Renato avvisa Niko che potrebbe finire in guai seri, mentre Marina è in polemica con Rosato a causa dello spot pubblicitario per il suo pastificio.

Leggi anche – Un posto al sole, il clamoroso retroscena dopo anni: “Tutta colpa di un provino”

Anche Rossella si troverà in una situazione spiacevole, ma riceve un aiuto inaspettato: Vittorio la convince a trascorrere una serata trasgressiva, ma questo potrebbe mettere in pericolo la sua carriera professionale. Una delle rivelazioni più clamorose è che il sospettato per l’aggressione a Susanna è addirittura Renato, ma quando Poggi parla alla polizia finisce anche lui nel mirino degli inquirenti.