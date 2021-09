Vite Al Limite: ultimi aggiornamenti su Holly, che pesava quasi 400 chili. La sua può certamente considerarsi una storia di grande successo.

Le vicende dei pazienti di Vite al Limite, il noto show americano dove pazienti obesi provano a guarire, appassionano da anni anche i telespettatori italiani. Il dottor Nowzaradan aiuta queste persone nella sua clinica a Houston, in Texas. L’obiettivo è provare a vincere l’obesità. Alcuni casi, però, sono estremamente gravi: ad esempio quello di Olly Hager, che era arrivato a pesare addirittura 400 chili.

La donna sembrava condannata alla morte, eppure è riuscita ad arrivare a un risultato. Holly era totalmente diventata dipendente dal cibo, il quale la stava uccidendo. Non è facile conoscere le attuali condizioni della donna, perché non è presente sui social network. Qualche suo fan, però, si preoccupa di inviare aggiornamenti sulle sue condizioni.

Leggi anche – Pesava 250 kg, poi l’incredibile trasformazione con Vite al limite: oggi è una modella

Vite al limite, il cambiamento di Holly è sorprendente

Holly non è più comparsa in tv, ma la fonte delle notizie sulle sue condizioni di salute, stando ai commenti sotto ai post, dovrebbero essere affidabili. Queste sono state riprese dal sito tvShowcase.com, che riprende e rilancia la storia di Holly, spiegando che sta bene ed è pronta a una vita diversa. La donna starebbe anche lavorando, come rappresentante commerciale di una ditta di cosmetici.

Leggi anche – Vite al limite, retroscena sorprendente: chi si nasconde dietro il Dottor Nowzaradan

Non ci sono notizie chiare, ma pare che la donna abbia perso 120 chili. Sono tantissimi, ma le sue condizioni disperate la lasciano in uno stato di obesità anche questa enorme perdita di peso. Holly lavorerebbe in smart working, proseguendo il suo percorso di rinascita. Ciò che conta, è che Holly sia riuscita a mettere la sua vita in salvo.