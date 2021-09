Grandi cambiamenti a Pomeriggio 5: il salotto di Barbara D’Urso proporrà tantissime novità annunciate dalla stessa presentatrice

E’ tutto pronto per il grande ritorno di Barbara D’Urso in tv. In questi mesi estivi si è parlato tantissimo della presentatrice tv che, proprio poco tempo fa, è passata da essere uno dei volti più presenti sulle reti Mediaset a ritrovarsi con un solo programma: niente più Domenica Live nè Live-non è la D’Urso in questa stagione che sta per cominciare, ma soltanto Pomeriggio 5.

Tante le indiscrezioni e i mormorii sul motivo che ha portato Mediaset a cancellare gli show della D’Urso, uno su tutti il basso numero di ascolti. Lei ha sempre smentito queste voci e nonostante tutto ha passato un’estate serena in cui ha ritrovato anche l’amore con l’assicuratore Francesco Zangrillo.

Il 6 settembre Barbarella è pronta a riprendersi il timone di Pomeriggio 5 che però sarà un programma del tutto rinnovato e con tantissime novità rispetto al passato.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela tutte le novità: opinionisti, temi e durata della trasmissione

Il talk show pomeridiano di Canale 5 infatti ha deciso di proporre molte più storie incentrate sulla cronaca e sull’attualità, distaccandosi dai pettegolezzi e dal gossip. La stessa Carmelita in una recente intervista a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Pomeriggio 5 tocca tanti temi sociali che poi diventano nostre battaglie: i femminicidi, l’omofobia, le violenze nelle case di riposo, gli omicidi stradali. Raccontiamo storie che tengono viva l’attenzione su questi temi, e spesso da queste denunce nascono leggi a tutela degli stessi”.

La presentatrice Mediaset ha anche svelato che il programma ha intenzione di “superare il concetto di salotto”. In che modo? Uno studio del tutto rinnovato e con maggiore attenzione ai collegamenti in esterna: “Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità”.

Dunque meno spazio agli opinionisti in studio che, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, saranno tagliati completamente o quasi: “Rivoluzione anche sul fronte opinionisti: tutti a casa. O meglio solo in due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice”.

Nel nuovo studio di Pomeriggio 5 ci saranno dunque solo la Grimaldi e la Venezia, ma le novità non sono finite qui. L’ultima, infatti, riguarda la durata della trasmissione, notevolmente ridotta rispetto al passato: il talk show della D’Urso durerà, al netto delle pubblicità, solo 50 minuti. Appuntamento al 6 settembre alle 17.35.