Niente matrimonio per la coppia più amata del Grande Fratello Vip

La coppia più amata dal Grande Fratello Vip non si sposa più. Ecco perché

Il Grande Fratello Vip ripartirà questo autunno con la conduzione di Alfonso Signorini accompagnato dalle due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I primi nomi del nuovo cast sono usciti e la voglia e la curiosità cresce sempre di più.

Nell’attesa, però, arriva la notizia da una coppia nata proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia: dopo una bellissima notizia, arriva l’annuncio del mancato matrimonio.

Vediamo insieme quale è il motivo e di chi si tratta

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la coppia uscita dal Grande Fratello Vip: “Prima attendo“

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Lui è il figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e lei è l’ex fidanzata del cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

La loro storia è nata con calma durante il gioco, ma quando è iniziata è stato tutto subito un fuoco. Sono ormai passati due anni dal loro primo bacio e sono sempre più innamorati.

Nelle ultime settimane è arrivata una notizia pazzesca: la coppia di ex gieffine sta aspettando un bambino!

Clizia diventerà mamma per la seconda volta, infatti, lei ha già la piccola Nina nata dall’ex relazione con Sarcina.

E’ lei a far uscire la notizia sul suo profilo Instagram e i messaggi di congratulazioni sono tantissimi. Tra questi, troviamo quello di un ex coinquilina della casa della stessa edizione della coppia: si tratta di Fernanda Lessa.

Quest’ultima pensava che i due avessero già progettato le nozze e dopo essersi complimentata per la dolce attesa ha chiesto se poteva essere invitata al matrimonio.

L’influencer Clizia ha voluto fare subito chiarezza spiegando che non c’è nessun progetto che riguarda l’indossare un abito bianco.

“Certo, scherzi? Prima attendo però la proposta del piccolo lord” scrive la fidanzata di Paolo in risposta al commento.

Niente matrimonio in vista per la coppia del Grande Fratello Vip formata da Clizia e Paolo. Adesso stanno vivendo nell’attesa dell’arrivo del loro piccolo bambino.

La futura mamma bis non è stata bene all’inizio della gravidanza, ma grazie all’aiuto di se stessa e del fidanzato siamo certi che andrà tutto bene.