Non ti piace parlare? Allora sei sicuramente uno dei segni più taciturni di tutto lo zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

Ci sono delle persone che reputano parlare troppo… decisamente sopravvalutato!

Invece di chiacchierare e stabilire i loro rapporti con gli altri tramite una bella, lunga e particolareggiata discussione esistono anche delle persone… veramente taciturne!

Avrete già indovinato che chi vi scrive è assolutamente sorpreso da questo concetto: non parlare? E come si fa? Come ci si conosce meglio?

Fortunatamente abbiamo la classifica dell’oroscopo per aiutarci a capire meglio gli altri segni zodiacali: vediamo insieme chi c’è oggi tra le prime posizioni!

I segni più taciturni dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni in classifica oggi

Dopotutto, lo diceva anche Uma Thurman (o meglio, Mia Wallace) in uno dei film più famosi di Quentin Tarantino, Pulp fiction.

“È solo allora che sai di aver trovato qualcuno speciale…quando puoi chiudere quella bocca per un momento e condividere il silenzio in santa pace.”

Insomma, incredibile ma vero è proprio così: esistono persone che adorano il silenzio!

Non sono di certo eremiti che hanno fatto voto di non parlare mai e poi mai nella vita ma, semplicemente, persone taciturne.

Ma come fare a riconoscerli? (Oltre al fatto che, ovviamente, stanno zitti).

I taciturni sono spesso additati come persone “difficili“. Certo, immaginate di andare ad un primo appuntamento (e poi ad un secondo ed a un terzo) con una persona che non apre bocca.

Pensereste proprio di non interessargli! Grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi, però, potete correre ai ripari.

Ehi, scusa, tu che stai sempre zitto potresti rispondere un attimo ad una domanda? Sei uno di questi cinque segni nella classifica di quelli più taciturni dell’oroscopo?

Toro: quinto posto

Il Toro è un segno che, spesso, non si rende conto neanche di stare zitto. Certo, magari canticchia fra sé e sé oppure si parla (sempre senza rendersene conto). Anche se non è prettamente il più taciturno di tutti, il Toro è uno di quei segni capace di stare per ore in silenzio, anche con gli amici!

Lo fanno principalmente perché hanno una ricchissima vita interiore ed un’immaginazione davvero sviluppata. Sono ottimi compagni di studio, se questo è quello di cui avete bisogno. Non temete i silenzi del Toro: vi vuole sempre e comunque bene!

Scorpione: quarto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che non amano troppo parlare. Per loro “fare” è un imperativo mentre “parlare“… al limite un condizionale.

Troppi sentimenti e ragionamenti li mettono in difficoltà e non ne vogliono sentir parlare (ah-ah, sono sia taciturni che… sordi, in qualche maniera!).

Lo Scorpione è un segno che non apre bocca facilmente e quando lo fa dirà sempre poche, chiare (e ripetute) parole. Inutile cercare di cavare dal suo guscio troppe discussioni: finirete per farlo arrabbiare!

Leone: terzo posto

Nonostante sia un tipo quasi sempre esuberante, che ama essere al centro dell’attenzione, il Leone in realtà non parla poi così tanto.

Soprattutto quando si trova con gli amici più stretti, infatti, questo è un segno che preferisce essere taciturno e silenzioso.

Non ama sprecare inutili parole ma preferisce farsi vedere con azioni e gesti concreti. Non vi chiederà mai come state ma, ad esempio, se avete bisogno di aiuto sarà il primo a presentarsi alla vostra porta. Il Leone sa essere veramente molto taciturno: le parole lo mettono in difficoltà e lo obbligano a fare passi falsi. Meglio lasciargli il tempo di esprimersi da solo!

Vergine: secondo posto

Anche la Vergine è un segno capace di passare ore ed ore in silenzio: perché dovrebbe parlare con voi se non vi reputa degna di questo onore?

La Vergine, infatti, è un segno particolarmente taciturno e misterioso che ha una grande cerchia di conoscenze ma pochi e veri amici.

In mezzo agli altri, invece di essere i più rumorosi o quelli che attirano l’attenzione su di sé, i nati sotto il segno della Vergine preferiscono essere taciturni ed intriganti.

Non si espongono troppo: ridono e scherzano, certo, ma non parlano mai di sé stessi e, a dire il vero, non parlano poi neanche così tanto!

Con gli amici più stretti, poi, la Vergine sa essere ancora più enigmatica. Invece di aprirsi con loro e riversare tutti i proprio pensieri nell’amicizia, la Vergine adora i suoi amici proprio perché le permettono anche di stare tranquilla.

Quando ha qualcosa da dire, ovviamente, la Vergine prima ci pensa bene e poi lo dice: non tutti i secondi, però!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più taciturni di tutto lo zodiaco

Ebbene sì, cari Capricorno, è ora di affrontare la realtà.

Siete voi i più taciturni dello zodiaco! Questa è una notizia decisamente scioccante se non fosse che non aprirete bocca per comunicarla a nessuno (vi conosciamo bene).

Per il Capricorno, infatti, parlare è una mera questione pratica: gli serve nella vita di tutti i giorni e nient’altro.

Ovviamente il problema si crea a tutte le persone che stanno vicino ai Capricorno: a cosa stanno pensando? E perché lo stanno pensando in silenzio? Vi diranno mai a che cosa stanno pensando, proprio adesso in questo istante?

Nessuno ha le risposte a queste pressanti domande: neanche il Capricorno!

Il silenzio dei Capricorno è, obiettivamente, solo affar loro: sono persone principalmente taciturne, che non amano parlare.

Per “aprirli” c’è bisogno di veramente molta pazienza ed anche cura: ma non aspettatevi mai grandi monologhi, sia chiaro!