Basta, è giunto il momento di scoprire se il tuo partner ti ha conquistata perché è uno dei segni più intraprendenti in amore. Ecco la classifica!

Come ti ha conquistato il tuo partner? Oppure, possiamo ovviamente rigirarti la domanda e chiederti come hai fatto tu a conquistare il tuo!

Ci sono delle persone che hanno delle storie veramente incredibili per quanto riguarda le loro storie d’amore, soprattutto all’inizio.

Se non ti è mai successo di vedere qualcuno fare l’impossibile per stare con te, allora c’è solo una risposta: potresti essere tu una delle persone più intraprendenti in amore nella tua cerchia!

Scopriamo insieme se tu od il tuo fidanzato siete in classifica, ti va?

I segni più intraprendenti in amore: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Essere intraprendenti, nella vita, di certo è molto utile. Ci sono persone, infatti, che non perdono tempo a cogliere le occasioni che la vita mette loro davanti e che, in un modo o nell’altro, sono sempre pronte a lanciarsi in una nuova avventura.

Essere intraprendenti anche in amore, però, è tutto un altro paio di maniche!

Scopriamo insieme quanto e se sei intraprendente secondo la classifica di oggi dell’oroscopo. Potresti scoprire che non lo sei per niente e che, invece, il tuo partner è al primo posto.

Ecco come ha fatto a conquistarti, allora!

Ovviamente per essere intraprendenti in amore ci vuole coraggio, un gran cuore ed anche una buona dose di sfacciataggine.

Meglio sapere prima se la persona con cui stai andando a fare il tuo primo appuntamento è… beh, uno dei segni più intraprendenti in amore dello zodiaco!

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica non possiamo non inserire tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno decisamente intraprendente nella vita e, quindi, anche in amore! Non ce ne vogliano tutti i nati sotto il segno della Bilancia che, magari, ci stanno leggendo in questo momento. Non siete per forza degli avventati, questo no, ma sapete essere veramente diretti in amore!

La Bilancia è uno di quei segni che non si vergogna certo di buttarsi in avanti e esporsi sentimentalmente. Possiamo dirlo: fa bene!

Ariete: quarto posto

Non c’è situazione sentimentale, persona o anche genere (addirittura) con il quale l’Ariete non proverebbe a fare qualcosa. Ehi, sia chiaro: non vogliamo certo dire che hanno bisogno di un gruppo di ricovero dall’amore ma solo spiegarvi quanto possano essere intraprendenti in amore gli Ariete!

L’Ariete, infatti, è un segno che non ha (quasi) paura di provare esperimenti nuovi e per questo motivo è decisamente intraprendente.

Non si vergogna di nulla e non ha problemi a mettersi in gioco: in amore, per lui, o si vince giocando tutto… oppure si fa prima a non giocare proprio!

Scorpione: terzo posto

Anche se, sicuramente, vorrebbero trovarsi più in alto nella classifica di oggi, possiamo dirlo senza paura. Lo Scorpione è al terzo posto della nostra classifica dei segni più intraprendenti in amore! (Lo diciamo senza paura perché sappiamo che lo Scorpione non può raggiungerci attraverso lo schermo).

Anche gli Scorpione, infatti, sono persone che non hanno assolutamente paura a farsi avanti e che si propongono in maniera abbastanza diretta.

Non si preoccupano di fare brutta figura e sanno esattamente il perché: non si tratta solo di essere persone assolutamente valide (sempre, almeno secondo loro) ma anche di essere efficienti!

Senza perdersi in smancerie e smorfiette, lo Scorpione è convinto di fare meglio esponendosi immediatamente quando ha un interesse sentimentale. Di solito funziona: che abbia ragione lui?

Capricorno: secondo posto

Se piacete ad un Capricorno, non solo lo sapere abbastanza immediatamente ma ve ne renderete conto perché… farà di tutto per conquistarvi!

Il Capricorno, infatti, è una persona che è estremamente intraprendente in amore proprio perché non si preoccupa di fare giochetti… almeno all’inizio!

Il suo interesse per voi sarà sempre chiaro e diretto, non si farà problemi a dirvi che gli piacete e a conquistarvi con la sua sfacciataggine.

Spesso, però, dopo queste prime fasi quasi sempre assistiamo ad un periodo di “rientro” nel quale il Capricorno si riappropria dei suoi spazi, non sempre in maniera educatissima.

Quando, però, il Capricorno è veramente innamorato e convinto di rimanere con voi, non ha nessun problema ad essere intraprendente.

Non si vergogna di prendere decisioni importanti o di fare le domande “più spaventose” anche di punto in bianco: dalla convivenza al matrimonio, per il Capricorno non c’è veramente niente di impossibile in amore. Se siete la persona giusta, ovviamente!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più intraprendenti in amore

C’è qualcuno più convinto dei nati sotto il segno del Leone di essere dei veri e propri doni dal cielo? La risposta è facile: ovviamente no!

Il Leone è uno di quei segni che crede moltissimo in sé stesso e che proprio per questo motivo non può far altro che essere più che intraprendente in amore!

Sicuro di sé al limite quasi dell’arroganza, il Leone è un segno che non si fa di certo intimorire quando si parla di relazioni sentimentali!

Anche se non dona il suo cuore facilmente e se fatica ad innamorarsi, il Leone è uno di quei segni dalla sensualità spiccata, capace di farsi avanti anche quando conosce l’altro da pochissimo.

Se mai qualcuno vi ha offerto da bere in discoteca, o portato un fiore dopo un giorno che vi conoscevate, possiamo assicurarvi che il pretendente era un Leone.

Sono persone decisamente dirette, che non si fanno problemi a dire agli altri quanto gli piacciono. Dopotutto, per loro, farsi avanti è semplicemente qualcosa che fanno per “forma”. Sono sempre sicuri di essere accettati (visto l’alta opinione che hanno di sé) e rimangono veramente sorpresi quando vengono rifiutati!