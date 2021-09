Lato B in mostra a 46 anni: la star mondiale infiamma il web

Star mondiale incendia la scena: una bellezza da perdere il fiato! L’età? E’ soltanto un numero, e il protagonista in questione lo dimostra al 100%.

Star mondiale sconvolge tutti per la sua bellezza, il gesto che infiamma la scena! L’età è soltanto un numero? Non ci sono formule magiche e ricette assicurate per la bellezza eterna, ma ci sono dei casi straordinari di maturazione con soddisfacenti evoluzioni!

La star mondiale in questione è tutta al naturale, e proprio per questo è da non crederci che a 46 anni stia ancora così! Riuscire a rimanere giovani per sempre non è possibile, la vita va avanti per tutti, e la vecchiaia arriva. Ci sono però dei rituali quotidiani e lo stile di vita sano che diventano degli alleati immancabili per raggiungere risultati del genere.

Di star al centro dell’attenzione se ne è discusso molto, l’esempio più clamoroso è quello della stella nostrana che ha commosso tutto il mondo con la sua dedica, ma non solo. A volte, la scena dello spettacolo si rivela un’arena nella quale ognuno sfodera gli artigli per rimanere al top della performance estetica, non lavorativa!

La star mondiale protagonista del gesto è al centro della scena ormai da più di un decennio, e continua ad esserlo! Ecco chi è.

Star mondiale incendia il web: ecco chi è

Alcuni sono stati baciati da madre natura appena nati, il protagonista in questione ne è un esempio. Altri, non hanno avuto la stessa sorte, infatti è il caso della concorrente di Canale 5 che ha dovuto ricorrere ad un ritocchino fin troppo evidente, causando le critiche e le prese in giro per la portata del gesto.

Insomma, senza fare paragoni, c’è chi è nato così, e chi invece non accetta il passare del tempo e ricorre a questi artifizi che posso anche mettere in ridicolo. Il motivo? Non si accetta l’invecchiamento.

La star mondiale però stravolge tutte le regole, perché a 46 anni è un adone! Il protagonista è un ex calciatore, modello e attore, Davide Beckham!

David Beckham, lo Spice Boy più amato, ha 46 anni ed è ancora in piena forma! Un passato da calciatore, stella del Manchester United, sposa nel 1999 la bellissima componente delle Spice Girls, Victoria Adams, adesso Beckham, e costruiscono la propria famiglia. La foto infatti è stata scattata dalla fortunata consorte, la quale celebra la bellezza del proprio marito immortalandolo quando meno se lo aspetta in un momento di relax!

Insomma, si tratta di un gesto d’amore e di apprezzamento per il marito. Allo stesso tempo, augurando a tutti nel post di Instagram del suo profilo ufficiale, Happy Sunday! Una buona domenica a tutti dai coniugi Beckham!