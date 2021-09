Star internazionale fa una dichiarazione per la vittoria del suo ultimo premio, ma stende tutti per il discorso dedicato alla dolce metà.

Star internazionale vince l’ennesimo premio segnando il più grande traguardo della sua carriera che dedica alla moglie! L’amore è il sentimento più potente che ci sia, e non è mai un’illusione, ma rende vivi per sempre. Così si sente il protagonista dell’evento, vincitore del nuovo traguardo realizza una dedica da far venire i brividi.

La star usa semplici parole, del resto come è lui: diretto, spontaneo e divertente! Riuscire a stare insieme per sempre è il sogno di tutte le coppie, vip o nip che si tratti, chiunque desidera trovare l’amore della propria vita e starci per sempre. Forse non si tratta di una pretesa da poco, ma non è impossibile.

Non sempre però si va d’accordo, una coppia amatissima nei social è stata protagonista di un litigio messo sotto gli occhi di tutti dai paparazzi, causando non poco malcontento. Infatti, i fan sono rimasti letteralmente sconvolti da quanto accaduto, così da far nascere delle polemiche nei social media. Ma la notiziona è un’altra.

Star italiana di spessore internazionale vince l”ennesimo traguardo, ma lo dedica alla moglie, la sola persona che vorrebbe accanto fino alla fine dei suoi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia Vip sforna il quarto figlio, ma la cicogna è rosa, si tratterà di una femminuccia!

Star internazionale dedica il premio alla moglie

Non tutti gli amori sono da favola, anzi quasi nessuno. Le relazioni vere sono fatte di incomprensioni e di ultime volte, per alcune questi ultimatum sono veri. Uno di questi è quello che ha colpito la coppia che si è detta addio all’altare, incredibile notizia che ha sconvolto i fan. Ma la vera news è la seguente.

La star internazionale che ha compiuto il gesto in questione è : Roberto Benigni! Dedica il Leone d’Oro a Nicoletta Braschi, di seguito la dedica integrale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia Vip si dice addio, amatissimi concorrenti del reality si sono definitivamente lasciati

Roberto Benigni vince il Leone D’oro alla Carriera, e lo dedica alla sua “Principessa”, e musa ispiratrice. Stanno insieme dal 1991, e da allora non si sono più lasciati, ecco le parole dell’attore toscano:

“Alla fine di questo viaggio, mi prendo qualche momento per dedicare poche parole a una persona che è nell’apice dei miei pensieri, che è qui stasera, la mia attrice prediletta, Nicoletta Braschi, alla quale non posso dedicare questo premio, perché questo premio è tuo, ti appartiene, abbiamo fatto tutto insieme. Io so misurare il tempo solo in con te e senza di te. Possiamo dividere questo premio, io prendo la coda per manifestare la gioia e le ali sono tue, perché se qualcosa che ho fatto ha preso il volo è grazie a te. Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta, come diceva Groucho Marx. Quello di bello che ho fatto è stato attraversato dalla tua luce. Per me sei stata un amore a prima vista, anzi, a eterna vista”.

Parole così belle e una coppia così, non posso che far credere che l‘amore vero esiste, basta crederci.