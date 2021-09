Ha vinto Bake Off Italia 2, il pubblico la ricorda per la sua eccezionale simpatia. Ora sono trascorsi 7 anni: com’è cambiata la sua vita

E’ stata, probabilmente, la vincitrice più amata di Bake Off Italia, il programma di cucina dedicato ai dolci. Il pubblico ancora la ricorda con affetto e forse anche un pizzico di nostalgia. Intanto, la nuova edizione del noto cooking show sta arrivando. Come sempre la brava Benedetta Parodi alla conduzione.

La speranza del pubblico è di incrociare concorrenti in gamba, che sappiano farsi amare come quelli che sono rimasti nel cuore degli spettatori. La prima vincitrice dell’edizione che debuttò del programma fu Madalina. Ma a conquistare il pubblico nella seconda edizione del cooking fu un’altra bravissima protagonista. Ha partecipato al programma nel 2014, ormai qualche anno fa.

Leggi anche – Bake Off Italia 2021, colpaccio di Benedetta Parodi: arriva la star della De Filippi

Bake Off 2, l’amata vincitrice non è scomparsa! Ecco cosa fa oggi

La concorrente pugliese, oltre a una straordinaria simpatia, si impose con una bravura tale da battere facilmente gli altri concorrenti. Ha vinto il programma con merito, e poi ha scritto un libro di ricette che ha avuto un ottimo successo. Ma oggi, dopo 7 anni, cosa fa? Se lo chiedono in tanti. Si tratta della dolcissima e simpatica Roberta Liso, che vinse Bake Off giovanissima e oggi di certo non ha abbandonato il suo amore per la cucina dolciaria.

Leggi anche – Benedetta Parodi e Fabio Caressa: dopo 22 anni di matrimonio svelano il segreto più intimo

Tutti la ricordano nel tendone in cui si esibiva con le sue ricette. La foggiana ebbe un grandissimo successo. Ed è bello sapere che la simpatica Roberta oggi non ha affatto cambiato vita! Prosegue la sua attività di pasticciera, che svolge lontano dai riflettori ma sempre vicino ai suoi amati fornelli. A guardare il suo account Instagram se ne vedono delle belle. E come sempre, i dolci che presenta mettono l’acquolina in bocca…