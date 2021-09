Clamoroso ritorno di fiamma per gli ex Amici: gli indizi cancellano i dubbi

Amici di Maria De Filippi torna con una notizia totalmente inaspettata: ritorno di fiamma per amatissimi concorrenti, ecco tutta la verità sull’amore dei due talenti.

Amici di Maria De Filippi continua a far sognare i telespettatori: certi amori fanno giri immensi, ma poi ritornano! Che sia il caso delle due star? Il programma è noto per mettere in scena ogni anno uno spettacolo inedito e travolgente già nelle prime fasi del programma, chiamate “pomeridiano”, e sia in quelle finali con l’attesissimo Serale.

Amici è un format in cui i talenti si sfidano con le loro canzoni e coreografie. Ognuno con il suo inimitabile stile regala momenti di arte e divertimento, specialmente in questo periodo un po’ complesso che costringe a rispettare delle limitazioni e restrizioni a cui non si era abituati a causa della pandemia di coronavirus.

Da poco la famiglia si è allargata per due amatissimi ballerini del programma, rendendo felici e colmi di gioia i fan che da sempre sostengono il loro amore. Ma non sono i soli ad avere delle notizie che allietano il pubblico. Ce n’è un’altra.

Un altro amore è ritornato, quello che sembrava finito per sempre in realtà sta rinascendo dalle sue ceneri, che questa sia la volta buona?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici di Maria de Filippi, la vincitrice più amata del talent non è cambiata per niente, è sempre la stessa!

Amici, ritorno di fiamma per questi due talenti

Si ritorna sempre dove si è stati bene, specialmente quando si tratta di ragazzi molto giovani che hanno ancora difficoltà a gestire contemporaneamente la carriera in ascesa e l’amore in arrivo. Un protagonista che ha fatto emozionare molto è stato Aka7ven, di recente il cantante ha rilasciato una confessione molto toccante sull’esperienza che lo ha segnato per sempre, ma non solo.

Le news sulla scuola più chiacchierata d’Italia non finiscono qui, perché a tornare dove si è stati bene sono proprio due giovanissimi, una ballerina e un cantante che sono stati i protagonisti assoluti nell’ultima edizione. Si tratta di Rosa di Grazia e Deddy!

A dare la notizia è l’influencer che sa tutto sul gossip, Amedeo Venza, il quale non esita a rivelare i retroscena del riavvicinamento. Tutto è iniziato quando i due hanno scambiato dei like nei loro profili Instagram, un’azione che non può passare inosservata! Inoltre, secondo voci indiscrete, i due si stanno sentendo telefonicamente, andando con i piedi di piombo sul futuro della relazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici di Maria De Filippi, è ufficiale, arriva l’annuncio che tutti stavano aspettando!

Rosa e Deddy hanno fatto sognare i fan! Innamoratissimi in trasmissione, hanno fatto emozionare tutti quando durante il serale, momento in cui hanno ufficializzato tutto, lui ha eliminato lei durante la sfida per la semifinale. Un addio da cardiopalma, ma che aveva fatto sperare un loro futuro al di fuori, come è stato per la vincitrice di Amici 2020 Giulia Stabile, e il secondo finalista Sangiovanni.

Insomma, i due si stanno rifrequentando, forse consci del loro amore si sono resi conto di non poter stare lontani. Al momento, non ci sono altri aggiornamenti, non resta che restare sintonizzati per non perdersi ulteriori news sulla coppia più amata.