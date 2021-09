Dure critiche per Aurora Ramazzotti: lei risponde così!

Aurora Ramazzotti è al centro del ciclone, criticata duramente da una nota giornalista televisiva, la risposta dell’influencer però non tarda ad arrivare.

Aurora Ramazzotti è tra le influencer più seguite del momento. Figlia d’arte, sta scalando il successo con la sua simpatia e preparazione. Ultimamente è trapelata una notizia che la vede al fianco della madre Michelle Hunziker in una fuga inaspettata, mentre Eros Ramazzotti, il papà, continua a fare musica. L’influencer però è al centro del ciclone a causa di pesanti critiche, alle quali lei però non ha tardato a rispondere.

Aurora ha solo 25 anni, e nonostante la sua età, è molto più matura. Nel suo profilo Instagram ufficiale è molto seguita, e proprio su questo tratta delle tematiche importanti. Con l’ironia e la leggerezza che la contraddistinguono, parla dei problemi dei giovani di oggi.

Dall’acne al sesso, con tatto e sensibilità, discute con i suoi amati followers di questi temi, senza risultare mai scontata o volgare, inscena delle gag divertenti, ma che lasciano pensare. Sensibilizzare certe tematiche che sono ancora dei tabù per la società di oggi, è un grandissimo impegno da parte di una ragazza che vive una situazione di privilegio come lei.

Peccato che le sue buone intenzioni sono state oggetto di pesanti critiche che l’hanno costretta a rispondere, incredibile botta e risposta con giornalista tv.

Aurora Ramazzotti non ci sta e risponde così!

L’ironia non sempre va intesa, specialmente quando vengono trattati dei temi inusuali, o per giunta definiti scomodi. Costantemente al centro del gossip, la Ramazzotti ha recentemente rilasciato una dichiarazione sulla separazione dei suoi che ha sconvolto i fan, ma le novità che hanno l’influencer come protagonista non sono finite qui.

Aurora è stata criticata dalla giornalista Caterina Collovati per la sua nota “Rubrichetta sulla sessualità” condivisa con i followers, ecco le parole della giornalista:

Insomma, un durissimo attacco che certamente l’influencer non si sarebbe mai aspettata! Aurora è solita rispondere a quesiti piccanti dei propri fan, cercando di dare dei consigli in modo simpatico a quelle che sono delle loro problematiche, ma è proprio il fatto di dare soluzioni ad argomenti importanti che la giornalista attacca. La risposta però arriva presto nel profilo della Ramazzotti, ecco:

Un bel botta e risposta a cui la figlia d’arte ha detto la sua! Non ci sono ulteriori novità in merito alla polemica scoppiata sui social, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti restando sintonizzati!