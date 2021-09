Colpo di testa di Al Bano: la scelta che cambia tutto

Al Bano ha confermato ai media la sua decisione: il cantante pugliese è pronto di nuovo a stupire il pubblico italiano in una nuova veste

La sua voce ed i suoi acuti hanno fatto innamorare milioni di italiani, ma presto potremo vedere Al Bano in una nuova veste. Il cantante pugliese, infatti, ha già dato dimostrazione in passato di sapersi mettere in gioco in vari show e reality televisivi e anche stavolta, dopo una lunga trattativa, ha dato il suo consenso.

Vincitore di 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, l’artista ha costruito una carriera piena di successo grazie alla sua ugola, ma ora dovrà dimostrare di essere bravo anche sulle piste di ballo. Albano Carrisi, infatti, sarà un nuovo concorrente di Ballando con le stelle.

Un vero e proprio colpaccio da parte degli autori del programma e soprattutto di Milly Carlucci, decisiva nell’ottenere il sì del cantante.

Al Bano a Ballando con le stelle: decisivo il “corteggiamento” di Milly Carlucci

A partire dal 16 ottobre, dunque, l’ex compagno di Romina Power tornerà in tv in veste di ballerino. Come detto, decisivo nella sua scelta è stato il rapporto di fiducia ed amicizia che lo lega a Milly Carlucci con la quale ha già avuto modo di collaborare durante lo show “Il cantante mascherato”.

La conferma della sua decisione è stata annunciata dal settimanale DiPiù Tv che ha messo in copertina i due affiancati e pronti per iniziare questa nuova avventura. Il pugliese ha dimostrato già in passato di essere molto competitivo, basti ricordare la sua avventura come coach di The Voice Senior insieme a sua figlia Jasmine.

Se la presenza di Al Bano è confermata, così come quella di Marco Castoldi in arte Morgan, continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui nomi che comporranno il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Ultimamente le attenzioni erano ricadute sui due ori olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma il primo ha recentemente dichiarato di essere disposto a partecipare solo come ospite in una puntata.