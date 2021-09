“Sfrutta i figli per i followers”: duro attacco dell’ex gieffina all’ex marito

L’ex gieffina non le ha mandate a dire al suo ex marito, colpevole secondo lei di utilizzare i figli per avere più popolarità: l’accusa social

Estate davvero tormentata per Guendalina Tavassi e per la sua vita privata. L’ex gieffina, infatti, è stata di nuovo protagonista delle riviste di gossip anche perchè dopo la separazione con Umberto D’Aponte ha recentemente ritrovato l’amore.

La storia con il suo ex marito, a quanto pare, non si era chiusa benissimo. Entrambi avevano fatto capire di aver passato dei momenti complicati, anche se Guendalina finora aveva preferito mantenere il silenzio sui veri motivi della separazione anche per salvaguardare i suoi figli.

Se lui ha recentemente smentito qualsiasi tipo di tradimento, ha però commesso un errore fatale sui social: un video tra le sue stories che ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del Grande Fratello.

Guendalina Tavassi contro Umberto D’Aponte: le accuse pesanti dell’ex gieffina

In questi giorni infatti Umberto ha pubblicato una storia su Instagram che vedeva protagonista la piccola Chloe, la figlia maggiore nata dal matrimonio con Guendalina. Un messaggio molto tenero che la bambina ha inviato a suo papà, dicendogli che il suo mondo senza di lui è spento. Umberto, visibilmente commosso, non ha trattenuto le lacrime.

Così l’ex gieffina, armata di telefono, mentre aggiornava i suoi fan su Instagram sulla sua giornata, ha cominciato a parlare di alcune “cavolate” viste in rete e ha invitato i suoi followers a prestare attenzione a ciò che vedevano sui social fino a poco tempo fa rispetto a quello che viene pubblicato adesso. Il tutto senza citare il suo ex marito.

Successivamente però Guendalina ha sbottato e, senza alcuna remora, si è scagliata contro Umberto: “Io non voglio creare guerre sui social, non l’ho mai fatto e per questo mi prendo insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti. Però mi sono rotta di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare i follower e la vittima su Instragram. Se uno deve fare il padre e il genitore lo facesse, senza scrivere str…te o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è”.

Il video è diventato virale sul web.