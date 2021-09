Fedez, il gesto per Chiara Ferragni nel giorno dell’anniversario cambia tutto

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il cantante ha dato un taglio alle polemiche e ha sorpreso la sua amata nel giorno del loro anniversario.

Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? In questi giorni non si parla d’altro sui social, sui siti di gossip e sulle riviste specializzate. Il polverone è stato sollevato dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto dei due sposini più amati d’Italia durante un litigio furibondo.

Il cantante e l’influencer, infatti, stavano trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate a bordo di un lussuoso yacht di proprietà di Diego Della Valle quando hanno avuto una dura litigata con Federico che si è poi allontanato e Chiara è scoppiata in lacrime.

I due, successivamente, hanno ironizzato sui social visto che, come in tutte le coppie, le litigate accadono abbastanza con frequenza. I loro fan però avevano ancora negli occhi quelle immagini tristi e per convincersi che davvero non fosse successo nulla tra loro hanno dovuto attendere il “nuovo episodio della saga”.

LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni ai ferri corti: lui “corteggia” un’altra donna, lei reagisce così

Fedez smentisce i gossip e scrive una dedica speciale a Chiara Ferragni

Il primo settembre, infatti, ricorreva l’anniversario di matrimonio di Federico e Chiara. I due si sono sposati nel 2018 dopo circa due anni di fidanzamento. Il loro rapporto, come più volte dichiarato, è nato a causa di un testo di una canzone del rapper che citava proprio la Ferragni.

Sia il cantante che l’influencer hanno voluto ricordare questa giornata speciale con parecchi post e stories su Instagram, ma a lasciare sereni tutti i fan ci ha pensato proprio Fedez con un gesto romantico e clamoroso nei confronti di sua moglie.

L’artista ha infatti organizzato una mega sorpresa per il loro anniversario di matrimonio. Ha condotto Chiara su un palco montato al centro del lago di Como e di fronte a lei ha intonato una nuova canzone dedicandole dei versi speciali: “Mi fai venire voglia di futuro, mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema“.

LEGGI ANCHE: Paura per Chiara Ferragni: “Spero di non riviverlo più”

Un gesto apprezzatissimo dalla Ferragni e dai fan della coppia. Non c’era modo migliore per mettere a tacere coloro che stavano già mettendo in dubbio la loro unione.