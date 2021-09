Dai, non fare così: certo che potresti trovarti nella classifica dei segni più modesti dello zodiaco. Smettila di schernirti!

Ci sono persone che, poco importa quanti traguardi raggiungono e quanto grandi siano i suddetti, che non si vanteranno mai delle proprie capacità.

Di chi parliamo? Ah ma semplicemente di tutte quelle persone modeste, che non si fanno problemi a incensare gli altri ma che non parlano mai di sé stesse.

Ne conoscete qualcuna oppure siete circondati semplicemente da megalomani?

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi: potresti trovarti in questa classifica anche e soprattutto se non credi di meritarlo.

Insomma: un vero modesto non si aspetterebbe mai di essere al primo posto, no?

I segni zodiacali più modesti dello zodiaco: sei nella classifica di oggi?

Nella vita esistono tantissime persone che raggiungono risultati veramente fantastici… senza dirlo mai a nessuno!

Di certo non parliamo di influencer che condividono anche il più piccolo traguardo della loro vita privata e di tutti i tuoi contatti di Instagram che, a ruota, celebrano il mesiversario della loro laurea o di quella volta che sono andati al mare.

Insomma, avete capito di che cosa parliamo: nella vita esistono le persone umili, quelle che lavorano duro e che mai si sognerebbero di vantarsi di fronte agli altri e poi… i pavoni.

Oggi abbiamo deciso di dare finalmente risalto a tutte quelle persone che, anche se non sembra, in realtà sono capaci di grandi cose.

Semplicemente, non ce lo dicono!

Prima di arrivare in fondo alla classifica e svelare le prima cinque posizioni di oggi, dobbiamo assolutamente dirvelo.

Se non credete di meritare il primo posto… con ogni probabilità sarete proprio in cima!

Facciamo questo piccolo test e scopriamo quali sono i segni più modesti dello zodiaco?

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone modeste in una maniera decisamente strana. Per loro, infatti, essere modesti è quasi un gesto scaramantico, un modo per evitare di attirarsi cattiva sorte e di fallire quando hanno qualcosa di importante in ballo.

Il Sagittario non parlerà mai “bene” di sé, elencando successi o traguardi raggiunti. Lascerà che siano gli altri a scoprire quanto, come e se è bravo.

Per lui non c’è niente di meglio che l’effetto sorpresa!

Pesci: quarto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono generalmente persone molto umili e modeste anche se hanno veramente una grande opinione di sé.

I Pesci, infatti, sono persone organizzate (anche se hanno la testa sempre tra le nuvole). Sanno quello che viene loro meglio e non si fanno scrupoli ad eccellere nei loro campi!

Piuttosto che vantarsi con gli altri, però, i Pesci preferiscono tenere per loro i propri successi, lavorando duramente.

Quando raggiungeranno il massimo, però, non si vergogneranno certo di mostrarsi vincenti! Al limite, se vedranno un nuovo traguardo all’orizzonte, li vedrete tornare silenziosi!

Acquario: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni più umili e modesti dello zodiaco, troviamo anche tutti i nati sotto il segno dell’Acquario.

Gli Acquario sono persone che amano essere indispensabili agli altri: si comportano in maniera sempre propositiva e spesso la loro mancanza si fa molto sentire!

Gli Acquario sono anche persone decisamente umili: chinano spesso la testa e non parlano mai del loro apporto, fondamentale per tantissime persone e dinamiche.

Quando il loro supporto viene a mancare, però, ovviamente si sente e anche tanto: per gli Acquario è questo l’unico modo di “sfoggiare” le loro capacità!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della classifica di oggi dell’oroscopo, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Questo segno è uno di quelli che lavora più duramente di tutti, ormai lo sappiamo. La Vergine, infatti, è una persona precisa, attenta ai dettagli e bravissima in tutto quello che fa!

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che ha in mente un solo obiettivo: il successo! Non parleranno mai con nessuno (o quasi, però) dei loro sogni o delle loro ambizioni.

Quello che fa la Vergine è lavorare duramente, senza dire niente a nessuno, cercando di ammassare quante più conoscenze possibili senza farsi notare.

Quello che succede, spesso, è che la Vergine finisce per diventare veramente di molto successo e si rende conto di qualcosa.

Parlare e vantarsi con gli altri è il modo migliore per perdere tutti i suoi benefici ed la sua concentrazione! Ecco perché non li sentirete mai vantarsi di loro stessi: i nati sotto il segno della Vergine sono persone veramente modeste. Non amano gli altri, figuriamoci condividere con loro i propri successi!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più modesti dello zodiaco

Dobbiamo dire la verità, il Toro è il segno più umile e modesto di tutto lo zodiaco: non ve lo aspettavate, vero?

Eppure, pensateci bene. Quanti Toro di successo conoscete nella vostra vita? Probabilmente tanti: sono persone abituate a lavorare duro e veramente molto talentuose!

In più, il Toro è uno di quei segni che però si mette in discussione costantemente, con la paura di non essere abbastanza o di non fare abbastanza.

Il risultato? Non sentirete mai parlare dei suoi successi, neanche quando avrebbe ben di che vantarsi!

Il Toro è fatto così: piuttosto che dirvi che ha fatto qualcosa di importante preferisce fare finta di niente!

I nati sotto il segno del Toro sono persone decisamente umili: detestano parlare dei loro traguardi o del lavoro che fanno, specialmente se sono persone di successo!

Moltiplicate sempre ogni cosa che il Toro vi dice riguardo i suoi successi, almeno per mille. Solo così saprete quanto sono bravi effettivamente!