Scopriamo subito se sei uno dei segni più impressionabili dello zodiaco. Ma è possibile che qualsiasi cosa ti metta paura o ti suggestioni?

Ovviamente non possiamo di certo entrare nella tua testa e scoprire che cosa ti agita così tanto ma una domanda possiamo fartela: davvero non riesci mai a stare tranquillo?

Esistono delle persone, infatti, che possiamo definire “impressionabili“.

Oltre a scoprire quali sono i segni zodiacali che più facilmente finiscono “vittime” delle loro impressioni, oggi vogliamo capire anche il perché!

Scopriamo insieme la classifica dello zodiaco di oggi e vediamo se il tuo segno zodiacale si trova tra le prime posizioni.

Pronto a scoprire quanto sei facile preda delle emozioni?

I segni più impressionabili dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono tantissime persone che, poco importa quale sia il loro mestiere, la loro età ed il loro grado di maturità, non possono fare a meno di essere impressionabili.

Con questo termine non descriviamo solamente le persone che si spaventano facilmente ma tutto quelle che hanno reazioni decisamente esagerate a qualsiasi situazioni.

Pensaci bene: quanta gente conosci, nella tua cerchia di amici, che ha reazioni inadeguate a quello che succede?

Urla, urletti, respiri fortissimi, mani sul volto, decisione di tagliare i rapporti con tutto e tutti alla prima volta che qualcuno non gli risponde al telefono: tutti conosciamo qualcuno così, non è vero?

La regola vuole che, se non hai proprio idea di che cosa stiamo parlando e non credi di conoscere qualcuno così, con ogni probabilità sei tu il più impressionabile dei tuoi amici!

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali più impressionabili di tutto l’oroscopo: ecco la classifica oggi dello zodiaco!

Pesci: quinto posto

Un nato sotto il segno dei Pesci può essere veramente impressionabile, se trovate qual è il suo vero punto debole!

Generalmente, talmente aggraziati ed eleganti come sono, i Pesci detestano qualsiasi cosa che abbia a che fare con la volgarità.

Non usano parolacce, non si fanno vedere rudi e assolutamente detestano tutte le persone grezze e maleducate. Se volete allontanare un nato sotto il segno dei Pesci non dovete far altro che essere il più possibile arroganti o poco cortesi!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono persone molto impressionabili, soprattutto quando si parla di spaventi, horror e qualsiasi altra situazione che riguardi mettersi paura!

Nonostante amino guardare film di paura oppure leggere racconti dell’orrore, i nati sotto il segno del Cancro sono persone decisamente facili allo spavento.

Il Cancro, infatti, non si fa problemi ad urlare o fare figuracce tra le altre persone: quando hanno paura fanno veramente delle scene al limite dell’imbarazzante!

In più, il Cancro, non riesce a dimenticare l’effetto che gli fanno gli spaventi che si prendono: sono capaci di passare nottate intere rigidi come stoccafissi proprio a causa della loro impressionabilità!

Scorpione: terzo posto

Sul primo gradino del nostro podio, troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Siamo assolutamente sicuri che lo Scorpione detesterà trovarsi in questa classifica ma gli Scorpione devono proprio ammetterlo: sono veramente impressionabili!

Magari è la vista del sangue oppure parlare di unghie; forse è l’idea di trovare capelli nel cibo oppure quella di vedere un insetto.

Poco importa quale sia, veramente, il motivo che li “triggera“: i nati sotto il segno dello Scorpione sono veramente impressionabili, nonostante il loro modo di fare generalmente molto irreprensibile. Se volete vederli in difficoltà, vi basterà trovare qual è l’elemento che li fa diventare impressionabili: li vedrete veramente come non mai prima!

Bilancia: secondo posto

Conoscete qualcuno dalle reazioni più teatrali della Bilancia? Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha un vero e proprio complesso da protagonista alimentato dalla sua impressionabilità!

La Bilancia, infatti, è una persona che non ha problemi a essere la persona più rumorosa, trasparente oppure notabile all’interno di una casa o di un locale.

Le loro reazioni sono sempre ed immancabilmente sopra le righe: non si fanno problemi ad essere i protagonisti anche di questioni che non riguardano loro!

La Bilancia è un segno che è così rumoroso e protagonista principalmente perché è abituato ad esprimersi in maniera estremamente vivace.

Niente di male in questo, ovviamente, se non fosse che il suo modo di essere impressionabile è ormai influenzato dalle sue urla… e viceversa!

Non c’è notizia o visione che non lo metta in difficoltà: la Bilancia è capace di fare veramente delle figure barbine a causa della sua impressionabilità!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più impressionabili dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica, oggi, possiamo mettere tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Loro sono persone decisamente impressionabili che, oltretutto, amano fare gossip oppure interessarsi degli affari degli altri.

Non è difficile trovarli al tavolino di un bar, mentre sentono le ultime notizie da qualche amico o amica e mostrano tutto il gossip… direttamente sul loro volto!

Gli Ariete sono maestri delle espressioni veramente più “da impressionati” nella vita! Il loro volto si trasfigura totalmente e per loro è impossibile nascondere i loro veri sentimenti.

Non se la prendono tutti i nati sotto il segno dell’Ariete; essere impressionabili e molto interessati agli affari degli altri è del tutto normale!

L’unico motivo è che, spesso e volentieri, i nati sotto il segno dell’Ariete lo sono decisamente troppo ed in maniera troppo visibile. Gli altri, poi, possono prendersela a male oppure essere deliziati dal loro atteggiamento: non è sempre detto che sia un male essere estremamente impressionabili!