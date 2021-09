Fuori da Amici e Ballando con le stelle: clamorosa indiscrezione

Doppia batosta: fuori da Amici e da Ballando, il retroscena. Ultime news sul popolare personaggio ed ex volto dei talent: tutti i dettagli

Oltre a essere nota per l’indiscutibile talento, era ormai diventata un personaggio abituale dei talent in qualità di giudice, e non solo. Invece, alla vigilia dell’imminente nuova stagione televisiva si trova senza fare nulla. E’ stata, infatti, allontanata dalle produzioni che la coinvolgevano. Fuori da tutto, per motivi imprecisati. Si tratta di una cantante molto famosa, che secondo Dagospia sarebbe stata cacciata sia da Amici di Maria De Filippi che dal talent “per vip” della tv italiana, “Ballando con le Stelle”.

Niente da fare per lei, quindi: non ballerà nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e non siederà nemmeno nel ruolo di docente in quello di Maria De Filippi. In questo caso si tratterebbe di una mancata conferma, che sempre secondo il portale sarebbe stata complicata e impraticabile. Alla fine di diversi tira e molla, la produzione di “Amici” ha preferito sostituirla. Per quanto riguarda Ballando con le Stelle, ci sarebbe stata una rapida trattativa, ma che poi non si è sviluppata più.

Amici e Ballando, la cantante è ormai fuori: cosa è successo

Non si conoscono i motivi della decisione, ma la domanda è: cosa farà Arisa quest’anno? Si, perché si tratta di lei: la simpatica Rosalba Pippa, da quasi onnipresente della tv, dovrà affidarsi ad altre strade per farsi vedere dai suoi fan. Ma per fortuna la sua musica – se lei lo vorrà – ci sarà sempre. Sullo sfondo di questi flop ci sarebbe la partecipazione dell’artista a Pechino Express, anch’essa poi saltata.

In questo caso sarebbe stata Arisa a fare un ripensamento, ma secondo Dagospia la possibile partecipazione a Pechino Express avrebbe “inquinato” le trattative con Ballando e Amici, mandando tutto all’aria. Problemi di tempo e di organizzazione. Che disastro: è proprio vero che da quando la cantante si è separata dall’ormai ex fidanzato (suo manager) avrebbe bisogno di un aiuto per gestire i suoi impegni di lavoro.