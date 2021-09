Ecco chi è il più sexy della Famiglia Reale: a soli 22 anni ha un fisico scolpito e tanta determinazione.

Parliamoci chiaro, nella Royal Family i manzi sono mancanti. Se pensavate che il principe Harry fosse il più bello e sexy di Buckingham Palace vi sbagliate di molto.

Il pronipote della Regina Elisabetta è una vera icona sexy: fisico scolpito, spalle mozzafiato e un sorriso che fa sciogliere.

È proprio lui il reale più hot e col suo carattere determinato e testardo, ha preso una decisione importante che renderà fiera la sua famiglia.

Ecco di cosa di tratta

Arthur Chatto é il più sexy e il primo membro reale a prendere questa strada

È proprio lui il più bello della Famiglia Reale. Si tratta di Arthur Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong Jones e della compianta principessa Margot, scomparsa nel 2002.

Arthur è il ventinovesimo nella linea di successione al trono ed è il pronipote della Regina Elisabetta.

Proprio per lei, il sexy principe, quando era piccolo, ricopriva il ruolo di paggio durante le cerimonie ufficiali.

Il principe ha studiato a Eton, il rinomato college del Berkshire, dove ha subito mostrato un interesse per l’azione e per le forze armate e ha preso parte al programma per gli studenti alla carriera militare.

Nello scorso ottobre, Arthur ha deciso di fare il personal trainer in una palestra di Edimburgo, ma non ha avuto tanto seguito. La pandemia mondiale ha bloccato tutto e così anche le palestre.

Il principe si è rimboccato le maniche e si è dedicato agli allenamenti online sul suo profilo social.

I video hanno avuto un grande seguito sia per la sua bravura, ma anche per il torace nudo e i muscoli del sex Prince.

Ma quest’anno ha deciso di reinventarsi nuovamente.

Arthur Chatto pronto ad una grande avventura per la Famiglia Reale

Arthur Chatto ha deciso di prendere parte alla Royal Marines ed è il primo membro ufficiale della Famiglia Reale.

Il sex symbol dovrà però superare 32 settimane di corso. Questa sfida non è affatto facile: anche il principe Edoardo aveva preso parte a questo programma per poi abbandonare dopo un terzo dei 12 mesi di formazione.

Secondo un insider reale “Arthur è molto entusiasta e pronto per l’avventura. È certo che andrà molto più in là del principe Edoardo” si legge sul settimanale Sun.

Il pronipote della Regina si è già allenato durante l’estate a Balmoral facendo escursioni di oltre trenta chilometri e dormendo nelle Highlands scozzesi.

La Regina Elisabetta si dice “contenta e orgogliosa” del piccolo, ma forte pronipote.

La Royal Navy era una delle grandi passioni del defunto marito Filippo che entrò a far parte della Marina militare a soli 18 anni e la lasciò nel 1953 dopo l’incoronazione della moglie.

Arthur Chatto sta prendendo a cuore i doveri reali. Oltre a essere un ragazzo molto sexy, si sta dimostrando ligio al dovere familiare sia per scelta della Royal Family, ma anche per sua passione.