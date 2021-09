“Devo operarmi, è arrivato il momento”: l’ex gieffina lo confessa così

By

Ex gieffina si lascia andare ad una confessione: “Devo operarmi, è arrivato il momento”.

Lunedì 13 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Alfonso Signorini, nonché conduttore del programma, è pronto a partire con un cast da urlo accompagnato dalle sue nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il reality show funziona moltissimo e permette di conoscere i concorrenti nella loro totalità con la possibilità di seguirli 24 ore su 24.

L’ultima edizione è stata seguitissima raggiungendo addirittura il 21,2% di share.

Usciti dalla casa, i concorrenti non sono stati dimenticati, ma anzi hanno riscosso un grande seguito.

Una delle ex concorrenti però sta affrontando un periodo ricco di tensioni e dovrà affrontare un’importante operazione.

Vediamo di chi si tratta e cosa sta succedendo

Guenda Goria, prima dell’operazione, si confessa: “È arrivato il momento”

Guenda Goria è la figlia d’arte di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ha partecipato con la figlia all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La coppia madre-figlia non ha funzionato molto bene: la giovane voleva delle risposte sulla sua infanzia e Ruta non voleva dargliele in quel contesto.

Alla fine hanno imparato a conoscersi con i propri pregi e difetti e sono diventate super affiatate e amate dal pubblico.

Nelle ultime ore, però, Guenda ha confessato una notizia importante: si dovrà operare per endometriosi.

Questa è una patologia che colpisce una donna su dieci e comporta dolori intimi costanti, poca libido e tanta stanchezza.

A rivelare la notizia ci pensa proprio l’attrice con un post su Instagram. La foto vede Guenda sul letto dell’ospedale con un cerotto messo dopo un prelievo del sangue. È pronta ad affrontare l’operazione.

”Devo operarmi, è arrivato il momento” scrive la bella attrice e prosegue: “Lo aspetto da un po’ di mesi da quando mi hanno chiamata poco prima del debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento”.

La piccola Goria spiega poi il motivo del ricovero: “Io soffro di endometriosi… Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e avere compromissioni gravi sulla salite e per chi ne soffre, il rischio di infertilità, è molto alto”.

Questa patologia abbassa notevolmente la possibilità di avere un figlio, ma non è impossibile.

Alla fine, Guenda conclude così: “A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere?”.

Sotto il post migliaia di commenti di in bocca al lupo arrivano per l’attrice; si stringono tutti intorno a lei e c’è qualcuno che si riconosce nei dolori della patologia e la motiva a non avere paura.

L’ex gieffina Guenda Goria ha un po’ di ansia, ma è pronta ad affrontare l’operazione. Dopo anni di dolori e lacrime, adesso è arrivato il momento di poter godere di tutti i piaceri della vita.