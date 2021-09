Ex Uomini e Donne costretta a lasciare i social: non ha altra scelta

Uomini e Donne, finisce nei guai: costretta a lasciare Instagram. Brutta disavventura per l’ex corteggiatricem che racconta tutto sui social.



I social network sono croce e delizia di vip e presunti tali. Mentre c’è chi tenta di sbarcare il lunario con l’improbabile ruolo di “influencer”, altri cercano di ritrovare la privacy e la riservatezza perduta, ma si ritrovano un po’ “schiavi” di storie e post. Quando le presenze in tv scarseggiano, i social assicurano quel minimo di visibilità che serve per “rimanere a galla”.

Ma c’è anche chi se la passa male, come qualche personaggio che si trova costretto a chiudere ad allontanarsi temporaneamente dai social. Lo ha fatto un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con tanto di annuncio sulle proprie stories. Ha spiegato che per un po’ i suoi followers non la vedranno, perdendosi anche i suoi consigli sulla bellezza. Sarebbe rimasta vittima di una truffa che l’avrebbe costretta a sospendere i suoi account.

Leggi anche – Uomini e Donne, panico per l’ex tronista: “E’ stato terribile”

Ex di Uomini e donne chiude il suo account Instagram

“Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers. Temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa”. Chissà cosa è accaduto, di solito i follower aumentano perché si cerca, appunto, di alzarne il numero. In ogni caso la 23enne Natalia Paragoni sta provando a sistemare il problema.

Leggi anche – Ufficiale, la coppia si dice addio: fans di Uomini e Donne sconvolti

Lei è nota anche per essere la fidanzata dell’ex Isola dei Famosi Andrea Zelletta, che dopo il reality è tornato a fare il deejay. La Paragoni ha iniziato la sua carriera come modella: dopo Uomini e donne è nato l’amore con Zelletta, e poi è diventata un’influencer con un certo seguito. I due ora convivono a Milano e si parla anche di matrimonio. Il loro sogno è quello di avere dei bambini e si ipotizza il 2022 come anno delle loro nozze.