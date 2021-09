“Non ci sarò, ecco perché”: clamoroso rifiuto per Alfonso Signorini

La grande attrice ha detto no ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip. La sua presenza nella casa sembrava ormai certa, ma si è vista costretta a declinare.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina: si parte lunedì 13 settembre, ma il cast completo dei concorrenti non è stato ancora annunciato. Tuttavia, a così pochi giorni dall’inizio del reality, è praticamente certo che tutto sia definito e pronto. Ecco perché ora spuntano fuori quello che “potevano esserci”, ma che non ci saranno. Personaggi che hanno declinato l’invito o rinunciato all’ultimo momento.

Tra questi ce ne sono anche di importanti, che avrebbero decisamente tenuto fede al “vip” che caratterizza lo spin-off del Grande Fratello. Qualcuno aveva dato per certa la presenza nella casa di una grande attrice, ma in realtà non se ne farà nulla. E’ stata lei stessa, al settimanale “Nuovo“, a spiegare che non parteciperà al reality, ma confermando che la sua presenza nel programma era effettivamente possibile.

Grande Fratello Vip, la nota attrice dice no a Signorini

Ha confessato che le avrebbe fatto piacere partecipare, ma a causa di altri impegni non poteva garantire la sua presenza a tempo indeterminato. “Avrei partecipato con piacere – ha spiegato – ma ho rifiutato perché ho un altro impegno professionale”, ha detto l’attrice. La curiosità è che il personaggio non è più una ragazzina. Si tratta della grande Sandra Milo, che nonostante i suoi 87 anni vive come se ne avesse 50 di meno.

Ha detto “no” a Signorini, ma senza soffermarsi sulla possibilità di un “cameo” di qualche giorno, come pure si era ipotizzato. Intanto, in attesa di conoscere il cast ufficiale, l’account Instagram del programma ha rivelato i nomi dei primi concorrenti ufficiali: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Andrea Casalino. I prossimi ad essere annunciati dovrebbero essere Manila Nazzaro e Raffaella Fico.