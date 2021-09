“Facevo l’agente immobiliare prima del successo e mi piaceva tanto”: la showgirl più amata svela tutto e i fan applaudono.

E’ una delle showgirl più amate dal pubblico. Bella, brava, talentuosa, sa cantare, ballare e condurre. Nella scorsa stagione televisiva è stata una protagonista indiscussa partecipando al Grande Fratello Vip. Entrata nella casa sin dalla prima puntata, è stata un’inquilina della casa di Cinecittà fino alla puntata finale.

Sorridente, ironica, simpatica e sempre pronta a mettersi in gioco, dopo aver trascorso le vacanze con gli amici, il marito e la famiglia, è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. Dal 17 settembre, infatti, sarà una nuova concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Prima del debutto, si è così raccontata in un’intervista al settimanale Mio svelando anche il lavoro che svolgeva prima di diventare famosa.

“Facevo l’avente immobiliare prima di diventare famosa”: il racconto della showgirl conquista tutti

La showgirl che farà parte del cast di Tale e Quale Show e che ha svelato il lavoro che svolgeva prima del successo è proprio Stefania Orlando. Quest’ultima, prima di intraprendere la carriera televisiva, lavorava come agente immobiliare.

“Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Finivest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi”, ha raccontato la showgirl al settimanale Mio spiegando che, probabilmente, se non fosse arrivata la tv, avrebbe continuato a lavorare come agente immobiliare.

“Ma sono fatalista: se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato”, ha concluso la Orlando che, ormai da anni, è una protagonista indiscussa della tv ed è pronta a conquistare anche il pubblico e la giuria di Tale e Quale Show 2021.