Altro che programmi cancellati: clamorosa indiscrezione su Barbara D’Urso

Barbara D’Urso fuori da Mediaset? Le cose sarebbero cambiate per la conduttrice: arriva, infatti, una clamorosa indiscrezione.



Barbara d’Urso ha vissuto un’estate di relax trascorrendo le vacanze in Italia: sui suoi profili social non sono mancati aggiornamenti sulle tappe, in particolare dall’Abruzzo. Da Pescara a Fossacesia, la conduttrice si è svagata dopo una stagione televisiva molto complicata. E quella che parte in questi giorni, a quanto pare, sarà altrettanto difficile.

Oggi, lunedì 6 settembre, ricomincia Pomeriggio 5 con lei alla conduzione. Restano in sospeso, infatti, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, che sono state cancellate dai palinsesti per decisione di Mediaset. Eppure, la tenace Barbara non si arrende. Secondo quanto scrive TvMia, c’è la concreta possibilità che la presentatrice possa tornare con un programma in prima serata.

Barbara d’Urso, nuova trasmissione in prima serata in arrivo?

Si tratterebbe di un format nuovo, che andrebbe in onda su Canale 5, e che avrebbe tematiche lontane dalle consuete sul gossip che hanno caratterizzato i programmi della d’Urso. In attesa di conferme e di eventuali nuovi dettagli, la certezza è che la presentatrice ci sarà con Pomeriggio 5.

L’aspettativa è di una trasmissione più sobria e con un occhio di riguardo all’attualità, in particolare sulle tematiche legate ai vaccini. “Punteremo sulla cronaca e daremo spazio alla storia e alla vita privata delle persone comuni – aveva spiegato Barbara nelle scorse settimane – il nostro intento è di dare risalto all’Italia delle cose belle e positive”. Da vedere se la popolare conduttrice riuscirà a rilanciarsi, o se dovrà rassegnarsi e avviarsi a un “declino” televisivo che per qualcuno è già cominciato lo scorso anno.