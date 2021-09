Tutto finito: Luca Zingaretti lo annuncia così, sgomento tra i fan

Luca Zingaretti spiazza i fans dal Festival di Venezia. Le dichiarazioni arrivano come un fulmine a ciel sereno.

Il Commissario Montalbano è finito? La notizia, anche se soltanto ipotizzata, ha fatto tremare i polsi dei tantissimi ammiratori della super fiction di Rai1, da sempre leader negli ascolti. Eppure, dopo una lunghissima serie di puntate avvincenti, la saga del famoso commissario siciliano potrebbe davvero concludersi.

Lo dice il protagonista, l’attore Luca Zingaretti, interprete del commissario, in una intervista a Repubblica. Il romano ha spiegato che per quasi 20 anni Montalbano è stato importantissimo per la sua carriera e la sua vita. Il personaggio nato dalla penna del compianto scrittore Andrea Camilleri è diventato il punto di forza del palinsesto Rai, con ascolti senza precedenti nella storia della fiction italiana.

Montalbano, la preoccupante rivelazione di Luca Zingaretti

Persino le repliche vincono a mani basse le serate Auditel, stracciando la concorrenza, anche quando presenta produzioni inedite. Eppure l’esperienza sembra essere giunta al capolinea. La morte di Camilleri prima e del regista principale, Alberto Sironi, ha probabilmente messo fine alla saga.

Tuttavia, restano due romanzi ancora non “coperti” dalla serie tv: ed è questa la speranza del pubblico. Eppure, Zingaretti ha spiegato che fermarsi in segno di rispetto potrebbe essere l’ipotesi più valida. Oscuri presagi, quindi, per l’amata fiction, che ora davvero potrebbe sperarsi. Tuttavia, non ci sono annunci ufficiali sull’arrivo di un’eventuale prossima stagione: i fan aspettano fiduciosi.