Ufficiale, la coppia si dice addio: fans di Uomini e Donne sconvolti

Coppia di Uomini e Donne si dice ufficialmente addio: il pubblico a casa è letteralmente sconvolto da quanto accaduto! Sconcertante rivelazione.

Coppia di Uomini e Donne sconvolge tutti, si sono detti addio! Ogni volta che una relazione nata in un programma tv finisce, lascia senza parole i fans che fin dagli inizi li avevano sostenuti. Specialmente Uomini e Donne rappresenta un baluardo del settore dei dating show, ma anche qui ci sono dei finali con un esito poco lieto.

La Coppia è nata proprio all’interno di Uomini e Donne, nel salotto più chiacchierato d’Italia. La conduttrice, Maria De Filippi li ha seguiti fin dagli inizi del loro percorso, ma una volta usciti questa non può fare più niente per farli ragionare.

Le ultime dichiarazioni di un concorrente hanno già destato del malcontento, ex tronista non si riconosce più e si deve prendere un periodo di pausa, notizia che ha sconvolto i telespettatori che lo sostengono da sempre.

Il pubblico è ancora più sconvolto per l’ultima news, quella della separazione di questa coppia molto amata, ma ormai è ufficiale l’addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa tutta la verità sul suo cambiamento estetico

Coppia di Uomini e Donne si lascia: ecco i motivi

Riuscire a stare insieme per sempre è il sogno di tutte le coppie innamorate, ma soltanto pochi riescono a coronare questo bellissimo desiderio. Ultimamente, nel programma di Maria De Filippi si era vociferato di un matrimonio, ma è fallito. Star di uomini e donne torna single, altro che accasarsi!

La dama e il cavaliere del Trono Over che si sono detti addio, dopo una magica estate passata insieme, sono Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. La confessione scioccante è comunicata dall’ex fidanzata.

Il duo fin dall’inizio ha vissuto degli alti e bassi, d’altronde però per ogni coppia è così, specialmente agli inizi. Purtroppo però, la relazione non è andata dove il loro cuore desiderava, perché è finita. Il motivo lo denuncia proprio la ex concorrente di Uomini e Donne, Elisabetta facendo una dichiarazione molto dura sul suo profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, rivoluzione all’interno del programma, ci saranno tre grandi addii , cambia tutto

Elisabetta condivide con i suoi followers questo sfogo:

“Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio “

Ma non finisce qui, continua dicendo:

“Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore… Sono donne abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e contro tutti perché ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci. E allora realizzi e dici: basta”.

Insomma, parole forti da parte dell’ex compagna che dimostra di aver sofferto molto per la relazione in cui credeva. Al momento non ci sono altre novità, occorre restare sintonizzati per aver ulteriori aggiornamenti sul futuro della coppia!