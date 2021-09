Altro che Kate Middleton: la grande rivincita della sorella Pippa

Pippa Middleton torna a far parlare di sé dopo molto tempo. Sempre un po’ in disparte, la sorella di Kate, questa volta si prende una bella rivincita.

Pippa Middleton è uno dei personaggi inglesi più in voga degli ultimi anni. Bella, elegante e di animo nobile, ha incantato più volte gli spettatori ogni volta che questa si è presentata agli eventi più importanti della Royal Family.

Pippa è la sorella di Kate, le Middleton più famose del momento. Entrambe sono diventate dei punti essenziali all’interno del Casato Windsor, nello specifico Kate ha sposato William, che è molto vicino al ruolo di Re d’Inghilterra per la sua posizione in linea di successione, dato che è il primogenito di Carlo.

Di recente la famiglia reale è stata sotto gli occhi di tutti per via di un nome che ha spaventato i sovrani a causa del gossip accostato a quest’ultimo, ma le faccende della Corona inglese sono così tante, da passare in secondo piano. La vera protagonista è la minore dei Middleton!

Pippa si prende una rivincita molto importante, forse emancipandola finalmente dal ruolo di “sorella di Kate”, il motivo lascia senza parole.

Pippa Middleton ottiene una rivincita da urlo

La Royal Family continua ad essere al centro dell’attenzione. Di recente, le incomprensioni sono sempre maggiori, specialmente tra due membri noti. Si tratta ovviamente di due volti che non passeranno mai inosservati, cioè la Regina Elisabetta II e Megan Markle. Le due stanno ancora affrontando dei problemi che hanno generato i recenti scontri, infatti la tensione al Windsor Castel è alle stelle.

Almeno, non tutte le notizie raccontano polemiche. L’ultima accattivante news ha come protagonista la sorella più sexy delle Middleton, si sta parlando di Pippa. La minore Middleton, non è passata mai inosservata, ma essendo la sorella di Kate che ha sposato William possibile futuro Sovrano d’Inghilterra, è chiaro il motivo della minor attenzione su suo conto. Ma adesso non sarà più così.

Pippa Middleton si sposa con James Matthews, figlio dell’ex pilota David Matthews nel 2017. Attualmente vive in un lussuoso appartamento di Londra dal costo di 22 milioni di dollari, ma la ricchezza non finisce qui. Perché Pippa e il marito, erediteranno alla morte del suocero ben 2 Miliardi e mezzo di sterline, mentre quella di William futuro re d’Inghilterra si aggira intorno i 40 Milioni di sterline!

Un vero colpo per la piccola Middleton, anche se non ha sposato il futuro Re d’Inghilterra, si è presa una bella rivincita!