Coppia di Temptation Island si rompe: spunta un’altra donna, poi la verità

Coppia di Temptation Island si separa! Alla news trapelata da poco ne arriva un’altra ancora più scioccante, perché c’è un’altra donna di mezzo.

Coppia di Temptation Island si lascia definitivamente a causa di una donna in più, spunta la terza incomoda? Si sa che le frecce di Cupido non fanno male quando colpiscono, ma quando i colpiti hanno a che fare con l’amore! La coppia in questione viveva già un periodo di difficoltà insuperato.

La Coppia partecipa a Temptation per risolvere delle incomprensioni. Queste ultime sono nella maggior parte dei casi le reali motivazioni che portano alla rottura delle relazioni, anche quelle più belle e che fanno sognare i telespettatori che seguono le vicende del format prodotto da Maria De Filippi, ma che è protagonista di un addio. Il programma del viaggio dei sentimenti è protagonista di una scioccante rivelazione.

Di solito è proprio la trasmissione a rappresentare un ultimatum, perché dopo tanto tempo le discussioni diventano l’ordine del giorno, e non tutti sono capaci di tener fronte allo stress che può generare l’impegno costante in una relazione.

Il duo si è lasciato andare, ma il motivo è saltato all’occhio dei più svegli che non si sono lasciati andare la polemica scoppiata nei social.

Coppia di Temptation si è detta addio: ecco perché

La trasmissione dà modo ai concorrenti di ritrovare l’amore facendogli vivere la sfida della lontananza. Nel viaggio delle fidanzate le ragazze, e in quello dei fidanzati i ragazzi, partecipano a nuove esperienze che potrebbero fargli capire se stanno con la persona giusta o meno. Una di queste ha cambiato rotta e sembrava impensabile.

Fidanzata lascia per sempre compagno criticato da tutti per stare con un tentatore! Incredibile rivelazione, ma non è la sola. L’altra riguarda il duo composto da Alessio Tanoni e Natascia Zagato! Ecco la verità.

Insomma, Tanoni viene tartassato da scomode domande, le cui risposte sembrano non lasciare dubbi, ma i fatti sembrano essere diversi. Lui ha preso la decisione perché non stava più bene all’interno della relazione, ma Natascia sostiene che lui sta di sicuro con un’altra. In ogni caso, Alessio continua a smentire. Che il duo fosse più freddo era ormai evidente, nei social media comparivano sempre meno insieme, anzi ad un certo punto quasi per niente.

Che sia la volta buona per entrambi per ricominciare? Non si hanno altre conferme, in attesa di ulteriori aggiornamenti basta restare sintonizzati!