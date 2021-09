Dopo l’addio, la coppia vip torna insieme? Il gesto che fa sognare tutti

Coppia vip al centro del ciclone per l’ultimo gesto: sono tornati insieme? A seguito del tormentoso addio, ecco tutta la verità sulla loro relazione.

Coppia vip è protagonista di un gesto da favola: l’amore è tornato? Si sa, l’amore non è bello se non è litigherello, ma non sempre i sentimenti bastano. A volte, le incomprensioni e le divergenze di carattere hanno la meglio su certe relazioni, specialmente se si tratta di giovanissimi.

La coppia ha fatto un giro immenso, ma poi è ritornata! Come cantano le dolci parole della canzone di Laura Pausini, certi amori non sanno proprio stare lontani, nonostante i motivi della separazione, questi si riavvicineranno sempre.

Una di queste che è forse la più famosa ha fatto molto parlare. Due innamoratissimi sono stati beccati durante un violento litigio dai paparazzi, sconvolgendo i fans perché dai social sembra tutt’altro! Insomma, le apparenze ingannano, specialmente quando si fa un utilizzo eccessivo dei social media che infarciscono le favole d’amore di finta perfezione laddove invece si vivono dei problemi comunissimi come tutte le coppie.

La coppia protagonista dello scoop però, si è riavvicinata! Un gesto clamoroso ha sconvolto i fan che ben sperano, ecco tutta la verità dell’accaduto.

Coppia Vip torna insieme? Ecco la verità del gesto

L’amore ha fatto breccia nei loro cuori e non hanno potuto dire di no. Due giovanissimi sono tra le star della musica e dei social più apprezzate del momento. Freschi, belli e di talento, sono tornati al centro delle scene per il loro riavvicinamento.

Nonostante ci siano dei durissimi litigi in corso per un’altra amata coppia di vip che si è detta addio all’altare, ce ne sono delle altre che ricominciano da zero. Si tratta di Paola di Benedetto e Federico Rossi!

Power Hits estate 2021 è stato galeotto! L’evento ha visto l’esordio di Paola come conduttrice, lei stessa ha speso delle bellissime parole per Federico presentandolo sul palco. Sono sempre stati in ottimi rapporti, lo hanno dichiarato più volte, ma questo evento ha riacceso le speranze dei fans anche per via di un altro dettaglio che non è passato inosservato.

Il duo quando si è lasciato ha fatto non poco scalpore, perché si sono detti addio qualche tempo dopo aver iniziato la convivenza. E si sa, diventare coinquilini non è semplice, perché è proprio nella quotidianità che vengono fuori i lati nascosti del carattere che difficilmente si tollerano. Così, a giugno hanno ufficializzato l’addio, ma c’è sempre un ma!

Federico fa una dedica nel proprio profilo Instagram all’ex: posta una foto del loro brindisi insieme, per festeggiare l’ennesimo traguardo di entrambi. Lei come conduttrice, e lui come cantante della nuova hit che ha animato l’estate del 2021, Movimento lento.

Un gesto dopo l’altro che alimentano le speranze di chi sogna ancora di vederli ridere insieme. Parlano di amicizia, ma è tutto da vedere! Non resta che stare sintonizzati per non perdersi i prossimi aggiornamenti.